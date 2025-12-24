回中山大同「娘家」 梁文傑笑：以前管30幾萬人 現在管14億人口

台北市議員林亮君今在雙連區民活動中心舉行毛衣捐贈送暖記者會，將毛衣捐贈給弱勢民眾，也邀請陸委會副主委梁文傑一起參與。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員林亮君今(24)日在雙連區民活動中心舉行毛衣捐贈送暖記者會，將毛衣捐贈給弱勢民眾，也邀請陸委會副主委梁文傑一起參與。梁文傑說，以前的服務處就在附近，很久沒看到里長們了，像是回到娘家。他開玩笑說，「以前管中山大同區大概30幾萬人，現在管14億人口！」

林亮君致詞表示，今天是平安夜，雖然外面還有太陽，不過晚上要開始轉涼，希望這次活動讓台北市民都可以在平安夜獲得溫暖。

最後，林亮君說，今天將會把所有衣物以及祝福小語會送到里辦公處，隨後也會送到需要的市民手上。

