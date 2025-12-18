回函幫高虹安脫罪？民進黨團赴監院檢舉秘書長周萬來、法制局長郭明政

記者詹宜庭／台北報導

針對立法院函覆資料成為高等法院審判新竹市長高虹安貪污案部分無罪的關鍵，民進黨團今（18日）正式前往監察院檢舉，要求調查立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政是否越權提供資料予司法機關，並涉有違法失職之情形，請監察院依法調查並釐清真相。

陳培瑜指出，台灣高等法院近日就高虹安涉「助理費」案件所作出的判決，傷害了國人對司法的信心。她質疑，立法院到底是誰授權，可以對台灣高等法院做出所謂的「說明」？是誰決定用立法院的名義去替特定案件、特定被告提供解釋？這樣的行為是否正在把立法委員推向不義的風險之中？更關鍵的是，這份報告憑什麼代表113位立法委員？有經過院會授權嗎？有經過跨黨團討論嗎？還是只是少數人擅自決定，卻要全體立委一起背書？



陳培瑜嚴正強調，助理費從來就不是立法委員的薪資，這是長期以來都非常清楚的事實。然而，立法院長韓國瑜署名回函，卻刻意混淆助理費與薪資的性質，這樣的說法，不只是錯誤，更是惡意混淆視聽，形同替貪汙行為開脫、護航。立法院不該成為為特定個人洗白的工具，更不該踐踏制度界線、踐踏民主授權。

