回到出生地拍人生第一支MV 林沁：我真的長大了

林沁（沁沁）在高雄多處拍攝美景。（首湛創意提供）

「幸運甜心」林沁（沁沁）迎來25歲生日，並在同日正式解鎖人生重要里程碑—發歌出道，新歌〈數到七〉MV也盛大釋出，特別南下前往林沁的故鄉高雄拍攝，還邀來韓國啦啦隊「水原女神」金吉娜友情客串演出，透過影廳大螢幕美景一覽無遺。

來自港都的林沁，名字諧音「07」，正是高雄的電話區碼，出道歌曲〈數到七〉MV，充滿林沁的成長回憶，「很多地方是我小時候去過的地方，我國中開始就北漂讀書，現在回來看看變化真的很大。」馬年將屆，今年春節假期不短，林沁說，「接下來春節，MV把這些景點介紹給大家，歡迎來高雄走春。」

幸運的林沁在25歲生日當天發片，受到經紀公司力捧的她，成為首位在大巨蛋秀泰影城辦記者會的歌手，不但開箱了大巨蛋秀泰，公司更斥資在北高秀泰1月於《冠軍之路》、2月《功夫》做大規模映前廣告。此外，更在大巨蛋秀泰二樓挑高景觀大廳做巨型LED螢幕播放，讓林沁「沁」入人心、無所不在。

站上人生首張單曲的起跑點，林沁也感性吐露心聲。她坦言，成為歌手一直是自己心中最深的夢想，去年生日也曾默默許願，沒想到經過這一年密集訓練與努力，竟然真的在一年後、25 歲生日這天完成夢想。她直言：「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」並感謝公司一路給予滿滿的愛與扎實訓練，才讓這個歌手夢得以成真。

為了這首〈數到七〉，林沁在短短半年內全力投入準備，除了固定上音樂課，幾乎把所有零碎時間都拿來練歌，不論洗澡、開車都不放過。她笑說：「因為出發得比較晚，我知道自己一定要比別人更努力。」談到歌名巧思，〈數到七〉不只與她名字中的「07」相互呼應，也象徵「給我七秒鐘，給你全世界」。錄音老師也大讚她雖是第一次進錄音室，但拍子感與穩定度表現亮眼，完全不像新人。

