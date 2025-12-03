回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」

即時中心／温芸萱報導

中國外交部近日以「未參與談判」為由否認《舊金山和約》，不承認該條約。此話題引來不少網友調侃，若北京否定《舊金山和約》，是否意味著台灣主權將回到日本，台灣變回日治時期。對此，民進黨立委林楚茵指出，日相高市早苗引用《舊金山和約》來表達沒有立場「認定」台灣地位；但因條約未規定台灣要交給哪一方，戳破中共「國王的新衣」，中國反而惱羞成怒。

日本首相高市早苗因在國會上一席「台灣有事就是日本有事」發言，引發中國強烈反彈。中國外交部近日更是以「未參與談判、從未接受」，否認《舊金山和約》效力，因此不承認該條約。此說法一出，立刻在網路掀起熱議，甚至引發一波「台灣人改日本名」的趣味風潮，不少網友調侃，若北京否定《舊金山和約》，是否意味著台灣主權將回到《馬關條約》時期，「台灣變回日本領土」。

日本首相高市早苗因在國會上一席「台灣有事」發言，引發中國強烈反彈。（資料照／美聯社提供）

對此，林楚茵今日也在臉書發文表示，這幾天社群上充滿各式各樣「日本名字」，令人會心一笑，但這場「全民改名運動」背後，其實是中共自己製造的邏輯矛盾。她直言，中共從來沒有統治過台灣，卻長年以「台灣自古以來屬於中國」作為宣傳主軸，偏偏這件「國王的新衣」，一堆中共同路人還幫忙喊漂亮，明明中共在裸奔卻沒人敢說破！如今因日本首相引用《舊金山和約》，戳破中共「國王的新衣」，反而惱羞成怒。

林楚茵指出，高市早苗引用的論述很簡單，日本在《舊金山和約》中已放棄對台灣的所有權利，因此沒有立場「認定」台灣地位；同時條約並未規定台灣要交給哪一方。既然中華人民共和國不是簽署國，也無從主張該條約中的權利。她強調，中共宣稱擁有台灣主權，本來就缺乏條約基礎，而如今北京又自行否認《舊金山和約》，邏輯更是徹底瓦解。

接著，她進一步點出，北京否認該條約效力，也等於宣稱《馬關條約》的廢止同樣不算數。若承認這樣的推論，台灣主權將會回溯到日治時代，林楚茵批評，中共想要用他們最擅長的「扭曲歷史」推翻二戰後國際法秩序，卻變成邏輯自爆、打臉自己！

最後，林楚茵強調，事實十分清楚，中華人民共和國從未治理台灣，不具法律、歷史或事實基礎。無論北京引用哪一個條約、如何扭曲史實，都無法改變當前台灣的現實。





