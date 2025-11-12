「回到未來電話亭」限時登場 宇宙人Call Out粉絲喊「不是詐騙集團」

宇宙人明（13日）將突襲call out給歌迷，笑說「請不要掛電話，我們不是詐騙集團！」（相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人將於12月20日（六）登上台北小巨蛋舉辦升級版2.0「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ]台北小巨蛋演唱會」，並預告將在11月13日（四）晚間20時於Hit Fm節目中突襲粉絲，舉辦「Call Out電話亭」直播活動。三人笑說：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

為了活動，團員還特地沙盤推演粉絲接電話的各種反應，小玉打趣：「如果對方罵我們詐騙，我就唱歌證明自己！」方Q則笑說若被掛電話會誇對方防詐意識強，阿奎則最期待聽到粉絲腦洞大開的金句。

宇宙人預想若被誤會的反應，阿奎期待粉絲會說出什麼驚人金句。（相信音樂提供）

聊到現實生活中的詐騙經驗，方Q坦言曾被假電信公司騙走十多萬，痛恨至今；小玉則屬「聽到關鍵字就掛電話」派，不過看完影集《回魂計》後，也對「詐騙現場」多了點同理心。阿奎笑說自己屬「陪聊派」，偶爾還會和對方寒暄，「想看看他們最近劇本有沒有更新」。三人妙語如珠，讓防詐議題也變得幽默可愛。

若能穿越時空打給1986年的偶像，三人也有不同願望。小玉想對Michael Jackson說「You’re not alone」；方Q會提醒偶像Jaco Pastorius「別打架、要顧好琴」；阿奎則笑說想打給「剛生下宇宙人的父母」，請他們從小多讓孩子聽音樂。宇宙人同時攜手詹記西門大世界打造「回到未來電話亭」打卡點，開放至12月17日止，小巨蛋演唱會尚有少量票券，粉絲可把握最後機會，一起接聽這通來自未來的音樂電話。

