回台前的美味句點！廣州白雲機場 T2「多喝湯」潮汕美食，喝一碗廣東煲湯暖胃再上飛機

搭機回台灣前在白雲國際機場吃中餐，順便買伴手禮

機場很大很好逛，吃的選擇也多樣化

妹妹後來在嶺南手信買伴手禮

因為爆發非洲豬瘟的關係，海關查很嚴

所以只要是有疑慮不知道能不能帶回去的

我們都一律不買，也是看成分看得快脫窗

商品禮盒陳列得很整齊，各種中式糕點或茶葉都能買到

接著要來覓食，天祈樓 清真手工牛肉拉麵

多喝湯，看到潮汕美食覺得一定要嘗一嘗

廣東是出了名的煲湯大省

網友常開玩笑說廣東省湯是紅蘿蔔玉米排骨湯

因應各種不同季節還有不同湯品滋補身體

用餐環境舒適

在機場還能吃到燒鵝也太好了！

服務員給我們的紙本菜單，但我們後來還是掃碼點餐比較方便

餐具在桌子側邊抽屜

我們點了兩份套餐

一份是燒鴨飯+原盅燉湯+半顆滷蛋

這盅是椰子燉烏骨雞湯

喝的到椰汁清甜原味

我看其他桌也蠻多客人點的

感覺很暢銷，味道也不突兀

潮汕蠔仔烙

當時看名稱覺得會是蚵仔煎

上桌時感覺好像小披薩

有點辣，邊邊煎得有點焦脆

白飯

另一份套餐是澄海獅頭鵝肉拼手撕雞飯+木薯糖水+半顆滷蛋

燒鴨

當天點的雞鴨鵝肉質都比較乾硬一些，口感沒那麼好

木薯糖水好好喝

第一次吃木薯，口感獨特

跟芋頭或地瓜完全不同

不是那種粉粉的口感喔

糖水甜度也恰到好處

一下就被我喝完了

這裡找的到仿真大貓熊玩偶

有秦嶺大貓熊七仔

也有成都大貓熊繁育研究基地的花花

花花被譽為頂流女明星

她的妹妹是和葉

和葉一開始被誤認為男熊

直到後來她才被確認是雌性大貓熊

超多可愛的貓熊周邊商品

妹妹有買筆，這都是很實用的紀念品

前往登機門的路上看到了計時休息艙

這區也是商品區，打造的古色古香

回程搭的華航

機齡一年多，第一次搭到這麼新的飛機

快落地桃機時窗外的夜景，有直飛真的很方便喔！

【廣州白雲國際機場】

主航站樓地址：廣州市花都區花東鎮機場大道東888號

電話：(+86)020-96158（24小時服務）

官網

文章來源：珍妮佛的花草呢喃