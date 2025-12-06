回台南母校校慶 蕭美琴談礁溪警重傷"盼全民集氣"

南部中心／綜合報導

副總統蕭美琴6日南下台南，回到國小母校參加130周年校慶活動，提到自己小時候怕打針，被老師追的調皮故事，逗得台下學生哈哈大笑。而對於5日到宜蘭時，有交管員警在執行勤務時發生嚴重車禍，蕭副總統也感到十分心痛，希望全民能夠為這名員警集氣，盼他早日恢復健康。

副總統蕭美琴（左二）6日南下台南，回到國小母校參加130周年校慶活動。（圖／民視新聞）

「學姐好！」副總統蕭美琴回到台南國小母校「國立臺南大學附設實驗國民小學」參加130周年校慶活動，受到學弟妹們熱情歡迎，蕭美琴也瞬間回到過去。蕭美琴說，「操場都沒有變，我以前就是在對面的升旗台那裏擔任升旗手，還有一個沒有變的，就是我看到我們這群小朋友你們頭上橘色的帽子，以前副總統也戴一模一樣的帽子。」語畢台下一聲歡呼和鼓掌聲。時隔多年，再度重回母校，點點滴滴兒時回憶全都湧上心頭，蕭美琴也和學生們分享小時候的趣事。蕭美琴說，「以前副總統小時候其實不是一個很乖的學生，有一點調皮，有時候老師講的我還會跟他吵一吵，那甚至是偶爾還跟同學惡作劇，有一次我們小朋友都要打預防針，因為我很害怕打針，所以我就跑給老師追，結果最後老師還是跑得比我快，把我抓到。」逗得台下學生哈哈大笑。蕭美琴隨後也將聖火遞到學生的手中，象徵薪火相傳，走過三個世紀。

礁溪警週五執勤交管遭撞重傷 蕭美琴：很心痛希望全民集氣

副總統蕭美琴（中）將聖火遞到學生的手中，象徵薪火相傳，走過三個世紀。（圖／民視新聞）

開心的事之外，也有令人難過的事，蕭副總統5日到宜蘭視察時，一名24歲的林姓男員警在執行交管勤務時，遭到1輛7人座租賃轎車撞倒，傷勢相當嚴重被緊急送醫急救。「這個事件真的讓人非常的難過，於此同時昨天在台北市也有另外一位執勤期間有相關的事故，現在也在醫院治療中，這兩位員警我們都希望大家為他們集氣。」蕭副總統神情凝重，希望大家能夠為員警集氣，祈求能夠平安渡過難關。

