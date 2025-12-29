回台班機爆「安檢搜出槍枝」 長榮航空：外籍旅客帶紀念子彈

長榮航空證實有外籍旅客攜帶紀念性質子彈上機。（示意圖／報系資料照）

長榮航空一架從紐約飛往台北的BR31航班，25日因天氣因素轉降日本機場時，傳出疑似有2名台灣旅客被檢查出攜帶槍枝彈藥。對此，長榮航空說明表示，該航班因天氣轉降，並依規定安排旅客下機安檢，過程中發現外籍旅客攜帶不符規範物品，疑似為2顆其所收藏的紀念性質子彈，隨即已交由執法單位處理。

前機長、網紅「瘋狂機長詹姆士」王天傑爆料，長榮航空一架由紐約飛往台北的BR31航班，近日因技術性轉降日本大阪關西機場，不料，在大阪執行旅客安檢時，竟疑似有2名台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。

對此，長榮航空29日表示，長榮航空12月25日BR31紐約飛往桃園航班，因天氣因素頂風過強，需技術轉降大阪關西機場加油，並依機場及相關單位作業規定，安排旅客下機，並依當地規範進行轉機安檢程序。

長榮航空指出，於大阪關西機場安檢過程中，發現1名外籍旅客攜帶不符合規範的物品，疑似為2顆其所收藏的紀念性質子彈。此案除了已由當地安檢單位與執法單位進行處理，長榮航空公司亦會依程序將此案通報紐約甘迺迪機場之相關單位。而該航班已於12月26日上午抵達桃園機場。

