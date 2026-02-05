回味民歌年代！ 2/14情人節嘉義高跟鞋教堂浪漫重現

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕情人節要去哪裡？浪漫民歌之夜就在嘉義縣布袋高跟鞋教堂。雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲管處)將於2月14日於高跟鞋教堂舉辦「鹽續幸福・浪漫民歌夜」音樂會，結合經典民歌演唱、幸福市集、互動體驗與眾所矚目的壓軸240秒煙火秀，邀請民眾在情人節來到嘉義布袋，感受高跟鞋教堂的浪漫。

雲管處長徐振能表示，鹽續幸福音樂會系列活動以匯聚音樂、節慶與市集的方式，吸引不同年齡層的遊客來到雲嘉南濱海地區旅遊，帶動冬季觀光人潮，音樂會主題呼應這次農曆年假前夕與情人節，特別將巨大的藍色玻璃高跟鞋融入「西洋情人節」，呼應「鹽續幸福」系列活動的主軸概念，延續如鹽般層層堆疊的幸福，讓更多民眾感受高跟鞋教堂與布袋海景公園的浪漫氛圍。

民歌夜音樂會邀請到金智娟、潘越雲、鄭怡、林隆璇與兒子林亭翰、曾淑勤及周治平等知名民歌手登台演出，在悠揚的民歌聲中，帶領民眾重溫那段單純而美好的青蔥歲月，進入一場懷舊的情人節之夜。

除晚會演出外，同日下午將由「校長樂團」音樂表演拉起活動序幕，以及「姊弟琴深樂團」帶來精彩弦樂演出，還有小朋友最喜歡的「泡泡達人秀」互動體驗，無論情侶、親子遊客，都歡迎來到高跟鞋教堂一起欣賞演出。

徐振能說，活動適逢春節假期前夕，歡迎大家相揪來布袋高跟鞋教堂聽民歌，順遊觀光魚市採買年節禮品、參觀布袋543故事館、布袋海上巴士蛋糕沙灘體驗、到好美船屋走讀好美里3D海洋世界。此外，目前也正值賞鳥的最佳時機，歡迎前往南布袋濕地來一趟生態之旅。

