回味舊愛？男友手機藏性色片又糾纏前任！現任女友氣炸「握裸照」恐嚇她

記者陳弘逸／台中報導

台中女子發現男友手機藏前任女友性愛影片，威脅對方，刑事遭判刑，民事還判賠30萬元。（示意圖/ PIXABAY）

台中女子小花（化名）跟前男友大壯（化名）交往時，曾拍攝性愛影片，還私藏裸露胸部、生殖器的照片；分手後，現任女友小芬（化名）發現男方仍跟舊愛藕斷絲連，翻拍對方私密照，並恐嚇「不是你的東西不要碰……否則惹火上身你滅不了」。事後挨告，小芬刑事遭判刑，民事又判賠30萬元，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）跟前男友大壯（化名）交往時，曾拍攝性愛影片，還私藏裸露胸部、生殖器的照片；未料，分手後，大壯現任女友小芬（化名）發現男方手機仍存有前女友私密照，且互有聯絡，一氣之下翻拍、轉傳給舊愛，怒嗆「跟你勸一句，不是你的東西不要碰，連想都不要，否則惹火上身你滅不了」。

小芬還出言恐嚇小花，「你有些不堪的影片跟照片都流到我這裡了，既然是人就好好當個人，祝你感情順利」；事後，小花認為隱私、名譽受侵害且無故重製他人性影像，提告求償200萬。

刑事部分，小芬犯無故重製他人性影像罪，處3個月有期徒刑；恐嚇危害安全罪，處拘役30天，都可易科罰金；她對刑事認定無意見，並主張，目的只希望別再跟男友有聯絡，並無要脅散佈影像，已表達歉意，求償金額過高。

民事部分，法官審酌，小花專科畢業、現職保險公司專員；小芬大學畢業、現從事水果販賣，針對所犯行為，導致對方擔心影像有遭外流或公開恐懼中，審理後，判她應賠償30萬元，可上訴。

