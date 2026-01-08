回嗆賴清德 徐巧芯：讓防寒衣、新戰機到貨不是你的義務嗎？

國民黨立委徐巧芯（圖左）回嗆總統賴清德的喊話。 圖：黃建豪／攝

[Newtalk新聞] 空軍飛官辛柏毅周二（6日）晚間駕駛 F-16 戰機於夜間演訓時失聯，再度引發朝野口水攻防，總統賴清德今（8日）也再度喊話，呼籲立法院盡審查預算的義務。

對此，國民黨立委徐巧芯回嗆，F-16V 新戰機防寒衣的預算在立法院早就審查通過，結果沒到貨，如期到貨是不是身為三軍統帥的賴清德的義務？賴清德的義務做到了嗎？

賴清德今喊話，在這個關鍵時刻，敬請不分朝野都該支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。

國民黨團書記長羅智強則回應，很好啊！賴清德總統，軍人加薪預算速過速編阿！賴清德為什麼不編？解鈴還須繫鈴人，國軍英雄的生命安全跟尊嚴保障，全繫在賴清德的肩膀上。

徐巧芯接續說，賴清德說審預算是立法院的義務，沒有錯，審查預算是他們的義務，所以大家可以看到，重要的設備、防寒衣預算有沒有審查，有沒有通過，但到貨了沒有？沒有！防寒衣、F–16V 新戰機買了，結果沒到貨，防撞系統買了，卻沒裝。

徐巧芯質問，請問一下，行政和國家義務在預算審查通過後，如期到貨是不是身為三軍統帥的賴清德的義務？賴清德的義務做到了嗎？賴清德對得起國軍弟兄嗎？

徐巧芯表示，立法院審查預算的義務，是審查合法的預算，而行政院要盡的義務叫做依法行政，什麼時候連最基本依法行政的義務，行政院都可以不做？如果行政院連基本義務都做不到，提不出合法預算讓立法院審查，請問立法院要怎麼盡審查預算的義務。

徐巧芯不滿稱，軍人待遇條例當初在立法院三讀通過的時候，行政院連覆議都沒有，行政院當時認為，沒有窒礙難行之處，那為什麼不編列預算？行政院說送到憲法法庭去釋憲了，但其它也被送去釋憲的財劃法，卻有編列預算，就是非得針對軍人！對志願役的加給就是不給！到底是誰沒有盡自己的義務？

徐巧芯更稱，每一位立委，外交及國防委員會的委員都很想審查預算，可是，請問國防部來做過說明、溝通了嗎？請問 1.25 兆元的特別預算，有無知道內容是什麼了嗎？沒有，他們只知道，他們過去已經審查通過的預算，重要裝備都沒有到貨，所以三軍統帥和行政院請先盡自己的義務，立法院該盡的義務，在行政院提出合法預算後，他們一定來審查。

