回嗆賴清德 鄭麗文轟賴「毀台三步」沒招了 就坐地上耍賴

國民黨主席鄭麗文。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 《財政收支劃分法》修正案再次釀成朝野對立後，總統賴清德日前發布影片，支持行政院不副署法案的立場，更砲轟在野黨的藍白兩黨正把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」，嚴重影響到國家安全、社會安定。國民黨主席鄭麗文今（17日）則反批，賴清德有「窮台」、「亂台」，最後「毀台」的三步，徹底破壞台灣的民主法治。

鄭麗文抨擊，身為最大在野黨，對於賴清德無所不用其極、胡言亂語，鬧國際笑話，賴清德居然說這叫「在野獨裁」，她跟各位報告，這就跟「男人是不會生小孩的」一樣，所以在野也是沒辦法獨裁的，賴清德不覺得丟臉，他們身為中華民國的國民都覺得很丟臉。

鄭麗文更稱，就是賴清德執政沒半步，就乾脆放棄了，接下來還有2年多的執政時間打算直接擺爛，卻要叫在野背「黑鍋」，甚至賴清德有三步，第一步先「窮台」，錯誤的政策、錯誤的國家定位、錯誤戰略讓台灣產業慘兮兮，本來傳產已經陷入寒冬，現在連高科技產業都保不住，產業外移，台灣嚴重被掏空，每天都在「窮台」。

她批評，賴清德對美國卻打腫臉充胖子，台灣根本沒這麼多錢，賴清德卻空頭支票一直簽，反正到時候賴給在野黨就好，明知道會跳票，明知道台灣沒能力負擔，「賴員外」還是大筆一簽不手軟。

鄭麗文再指，賴清德的第二步是「亂台」，執政端不出成績，就開始亂，因此有理由和藉口。賴清德從上任第一天，就自知是朝小野大的少數總統，卻從來不想透過溝通對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策，賴清德從來不做任何努力，就在國會沒有底線的惡鬥。

她不滿地說，今年大罷免亂也亂了，但當選民用選票否定，希望賴政府做一點正事，不要每天惡鬥，結果，賴清德反而變本加厲，「沒招了就坐在地上耍賴，以為這樣就會有糖吃嗎？請問賴總統你幾歲？你想讓誰哄你？」先「窮台」、再「亂台」、最後一步就是「毀台」。

鄭麗文接著表示，所以國民黨要「富台」，他們不能讓賴清德掏空台灣，不能讓台灣經濟成果毀在一個人手裡，毀在錯誤的政策方向，國民黨雖然在野，但會持續在國會提出福國利民的重大法案。國民黨更要「護台」，賴清德看來已經鐵了心，不給台灣人民一絲喘息的機會，還沒明年就開始打選戰，不想休養生息、不想做事、不想建設，每天都在搞政治鬥爭。所以國民黨要做好長期作戰的準備，必須自救、自立自強，保護得來不易的民主法治，國民黨要「富台」、「護台」才能「保台」。

她強調，這仗最後的決戰點就是2028，在這之前，明年底的地方選舉是關鍵一役，所以國民黨要做好心理準備，從現在開始作戰到最後決勝負的2028那一天，因為國民黨沒有輸的本錢，今天賭的是全台灣人民的未來，未來台灣還會不會有民主、法制、自由。

她表示，中華民國憲法是保障人權的憲法，在民進黨政府裡頭卻形同廢紙，所以，國民黨會做好萬全準備，不會讓民進黨得逞，國民黨要盡最大力量保護國會，讓國會繼續運轉下去，因為國會是所有民主國家最核心的機構，他們會繼續透過國會推動福國利民的法案，他們會繼續認真做事，台灣不能空轉。

