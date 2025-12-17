回嗆賴清德！鄭麗文「在野沒辦法獨裁」：就像男人不會生小孩

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

不滿財劃法修法將中央稅收劃分權下放，賴政府祭出閣揆不副署、不執行反制，總統賴清德更批「在野獨裁」。國民黨主席鄭麗文今反諷，就像男人是不會生小孩，在野也是沒辦法獨裁的，賴無所不用其極、胡言亂語鬧國際笑話。

鄭麗文批評，不知道這是賴清德天才幕僚教的，還是賴又自己發明的？賴過去已發明太多名詞，不要再把底牌獻給所有人看，讓大家都知道你是「不識字兼不衛生，又沒有民主素養」的人？賴不覺得丟臉？

鄭麗文表示，賴清德上任第一年中央政府總預算就創史上新高，但執政沒半步、端不出成績，乾脆放棄、擺爛、甩鍋在野黨，「不會駛船嫌溪窄」，今天台灣的悲哀就是出這種領導人，養老鼠咬布袋。

鄭麗文說，賴清德上任後國內政局陷惡鬥循環，即便大罷免失利仍毫無反省、變本加厲，對國會三讀法案視若無睹，覆議結果不如賴意就公然違憲、藐視國會，偕同行政院長玩什麼不副署、不執行，這是憲政笑話與台灣民主悲歌。

鄭麗文認為，近日台澎金馬陷入高度不安，就是因為國家元首帶頭毀憲亂政。

