即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

行政院今（27）日在院會中通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫時匡1.25兆元，國防部長顧立雄證實已與美國針對軍購案完成初步協調，但國民黨主席鄭麗文竟狠批賴政府讓台灣變成兵工廠、玩火等語。對此，行政院秘書長張惇涵以近期大聯盟（MLB）世界大賽G3中，道奇隊日本球星大谷翔平曾4次遭故意投四壞球保送為例，強調這與國防的概念相同，「只要你夠強，對手就會敬而遠之」。





行政院長卓榮泰、張惇涵在政院召開院會後記者會後，親上火線說明政院對11月14日「再修版」《財劃法》修正草案提出覆議，以及總統賴清德26日所宣布之8年共1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

針對國防安全的問題，張惇涵說，藍委葉元之昨（26）日於立法院質詢運動部長李洋時，有詢問該如何對付大谷翔平，這讓他想到前不久剛結束的世界大賽，藍鳥跟道奇隊在第3場賽事中，大谷因前4個打席都打出安打，所以接下來4次被對手故意四壞球保送，這在日本稱為「敬遠」。

他提及，從這個故事談回國防，如果自己夠強，你的對手或敵人就會對你敬而遠之，這就是不管賴總統與卓院長不斷強調和平靠實力的原因，「只要你夠強，你的敵人或對手就會對你敬而遠之，增強國防是為了避戰、和平，而不是成為兵工廠」。







原文出處：快新聞／回嗆鄭麗文「台灣不變兵工廠」 張惇涵提大谷翔平「一劍封喉」

