回嘉看花 2025嘉義花海生活節11/29-30浪漫登場

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】在花開的季節裡邀您「回嘉看花」，一年一度最浪漫的「2025嘉義花海生活節」將於11月29日至30日在玉山路底登場，今年結合花卉美景、市集風格、沉浸式花海步道、DIY手作與大型藝術裝置，打造最具嘉義風情的城市戶外盛典，邀請市民朋友與全台遊客一同在冬初走進嘉義最迷人的花海景色。

本次花海節以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線，打造沉浸式花海步道，並加入多件大型裝置藝術，讓民眾沿路即可拍照打卡。現場也規劃兒童表演、闖關遊戲、近百攤花語市集與擴香瓶 DIY、養生花果茶體驗課，以及花形蠟線手繩與腳繩等特色手作活動，帶給民眾從視覺到嗅覺、從走逛到親手創作的完整體驗。無論親子家庭、年輕族群或外地遊客，都能在花海中散步、挑選生活小物，享受屬於嘉義的週末節奏。

今年花海生活節的音樂陣容同樣亮眼，七組人氣卡司齊聚，包含Mango Jump芒果醬、旺福、元宇炘 XINA、羊米人 YUMMY MAN、馬克 SAVAGE.M、政學 Zed-X以及Juice Boy等輪番登場。多元風格一次集結，讓花海節成為11月底最具魅力、最值得期待的戶外音樂現場。

建設處提醒，花海生活節活動會場鄰近停車空間有限，建議民眾多加利用大眾交通工具或免費接駁車，響應減碳精神，現場提供免費接駁車，從嘉義市區往返活動會場，減少交通負擔，開車、騎車與步行皆能輕鬆抵達。

圖：一年一度最浪漫的「2025嘉義花海生活節」將於11月29日至30日在玉山路底登場，今年結合花卉美景、市集風格、沉浸式花海步道、DIY手作與大型藝術裝置，打造最具嘉義風情的城市戶外盛典，邀請市民朋友與全台遊客一起來賞遊。（記者吳瑞興翻攝）