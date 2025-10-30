回國入境注意！機場防疫升級加嚴「取消免檢疫通道」 擴大X光掃描行李

為防堵非洲豬瘟疫情，不論是否由非疫區國家入境，都將進行行李查驗。（示意圖，行政院提供）

台中爆發非洲豬瘟案例，除了養豬廚餘的控管，邊境管制也將全面提升，杜絕染疫肉品夾帶闖關入境的可能性，衛福部長石崇良表示，機場查核將全面加嚴，不再區分疫區或非疫區的入境班機，取消免檢疫的綠色通道，不管是否從非洲豬瘟疫區入境，行李一律經X光掃描查核。

回國的民眾注意了！原先機場入境通道區分非洲豬瘟疫區國家的「紅線」與非疫區國家的「綠線」，後者不需經過行李檢疫即可通關。然而近日台中出現非洲豬瘟案例，為從源頭加強防堵，將疫情阻絕於國門，衛福部長石崇良表示，入境旅客不再依起飛國家是否為疫區，都將一律進行查核。

綜合媒體報導，石崇良今上午赴立法院社福衛環委員會，與農業部、交通部、經濟部、財政部、數發部、海巡署等相關單位，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告，並備質詢。他在會前接受媒體訪問時，說明相關入境檢疫政策的變動。

石崇良指出，從邊境攜帶、輸入的物品都會由關務署進行X光掃描與直接開箱稽核，X光掃描將擴大執行，不論是否來自疫區都將同等查核，加強邊境管理。

在市場部分，石崇良說明，食藥署一直都有針對攤商和超市進行肉品稽查，今年截至10月已完成超過3萬5千家次的查核，沒有發現來自非洲豬瘟疫區輸入的肉品。這次疫情發生後，已要求各地衛生局加強查核密度，尤其是針對中國、東南亞商店加大稽查，本週也要求再增加檢查家數。石崇良表示，各部會將持續合作，從國門到地方建立嚴密防線以確保疫情不再擴散。

