回國入境要注意！「1類化妝品」海關嚴抓直接丟

隨著出國旅遊熱度持續升溫，不少人會因折扣優惠在國外血拼購物，或在機場免稅店購買保養品囤貨。近日衛生福利部食藥署呼籲民眾，「玻璃安瓿（AMPOULE）容器不得作為化妝品容器使用」且規定不得進口或攜帶入境，如有自用需求必須提前向食藥署申請「專案輸入許可」並主動向海關申報，避免還沒使用就被丟掉。





出國購物「回台轉賣」恐遭罰款！食藥署點名「1類化妝品」入境未申報直接丟

入境時應注意攜帶的個人物品是否符合我國對「化妝品容器」的安全規定。（示意圖／翻攝自pexels）

近年來，民眾出國旅遊從境外帶回的眾多伴手禮中，像是食品、保養品、化妝品等，應注意海關入境規範。食藥署曾在官網公告提醒，國外旅行購買的個人自用化妝品，「不得供應、販賣、提供消費者試用或轉供他用」，違反規定者將依《化妝品衛生安全管理法》第23條處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。此外，如購買以玻璃安瓿（AMPOULE）為容器的化妝品，須向食藥署申請後才能輸入。

「玻璃安瓶」不得作為化妝品容器使用。（示意圖／翻攝自pexels）





玻璃安瓶（AMPOULE）為容量較小的玻璃容器，由於高度密封和衛生性質，因此在醫療包裝上時常看見。隨著時代演變及技術成熟，玻璃安瓶的用途變得更加廣泛，逐漸拓展到美容保養領域，市面上許多品牌利用安瓶「密封、少量包裝」特色，將高濃度精華液注入並販售給消費者使用。

