回國小母校參加校慶 蕭美琴分享小時候趣事
南部中心／綜合報導
副總統蕭美琴6日南下台南，回到國小母校參加130周年校慶活動，她不但帶領學弟妹們大喊"附小生日快樂"，也提到自己小時候怕打針，被老師追的調皮故事，逗得全體師生哈哈大笑。
副總統蕭美琴（左）6日南下台南，回到國小母校參加130周年校慶活動，提到自己小時候怕打針，被老師追的調皮故事。（圖／民視新聞）
「學姐好！」一上台就比出個大愛心，副總統蕭美琴回到台南國小母校「國立臺南大學附設實驗國民小學」參加130周年校慶活動，受到全校師生熱情歡迎。看到台下戴著橘色學生帽的學弟妹們，蕭美琴瞬間穿越時空，回到過去。副總統蕭美琴：「我以前就是在對面的升旗台，那裏擔任升旗手，你們頭上橘色的帽子，以前副總統也戴一模一樣的帽子。」語畢，全體師生大聲歡呼鼓掌。點點滴滴兒時回憶全都湧上心頭，蕭美琴也和學生們分享小時候的趣事。副總統蕭美琴坦言，「以前副總統小時候，其實不是一個很乖的學生，有一點調皮，有時候老師講的，我還會跟他吵一吵，那甚至是偶爾還跟同學惡作劇，我們小朋友都要打預防針，因為我很害怕打針，所以我就跑給老師追，結果最後老師還是，跑得比我快把我抓到。」蕭美琴勉勵學生快樂成長，簡短致詞後，開心的帶領所有人大喊，「以前我在這裏當小朋友的時候，我最討厭站在這裏聽長官講話，我們一起喊『附小生日快樂！』」
副總統蕭美琴（中後）將聖火遞到學生的手中，象徵薪火相傳，期盼走過三個世紀的母校，繼續作育英才。（圖／民視新聞）
27年前，當時擔任總統府顧問的蕭美琴就曾經在校慶時返回母校，接受傑出校友的表揚，並以「女童子軍」的身分勉勵學弟妹。兩年前也曾經在臉書上曬出保存至今的小學「兒童手冊」、橘色帽子，以及印有「附小」兩字的運動服，展現對母校的深厚情感。這次再回來，已經高居副總統身分，親切形象依舊不變。「傳遞聖火！」將聖火遞到學生的手中，象徵薪火相傳，期盼走過三個世紀的母校，繼續作育英才。
