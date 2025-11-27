回報311恩情！日人奔光復鄉義煮 災民超感動

花蓮光復鄉災後重建工作持續進行，為了協助當地居民與志工、救災人員通勤，UBike從昨（26）日起在光復鄉設置10個租賃站，有150輛單車，並提供前30分鐘免費的優惠，另外也有來自日本的義煮團前來應援，要回報當時311的恩情。

義煮團的發起人，是來自日本岩手縣的小笠原魂美。他為了回報2011年日本311大地震時台灣的恩情，自2012年起每年都會來台義煮咖哩飯，今年花蓮光復受災也不缺席。

他們自2012年起都會來台義煮。圖／台視新聞

準備食材時，義煮團還意外發現，這批岩手縣白米的生產日期，剛好就是光復受災的那一天。領取咖哩飯糰的其中一名民眾表示，第一次接受到這種外國人、日本人來給我們做愛心，全世界都應該是這樣子，互相幫忙。

UBike進駐光復鄉。圖／台視新聞

為了協助居民災後交通更便利，UBike也在26日正式啟用，10個站點、150輛單車同步上路，並提供到明年2月底前的，前30分鐘免費優惠，民眾聽到訊息後都相當期待。業者表示，後續會持續觀察使用量，視需求滾動調整，希望協助居民就學、通勤，也方便來自外地的志工與救災人員使用。

花蓮／陳勁曄、呂珮岑、楊芯宇 責任編輯／陳俊宇

