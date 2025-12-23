回天乏術！台中女「16樓墜下」陳屍防火巷

最新消息，昨（22日）深夜在台中市北屯區發生悲劇，據消防局的救援資訊，11點位於梅川東路四段的某大樓，有一位41歲的女租客，不明原因從16樓墜下，重摔在防火巷，警消趕來檢傷發現人已經當場死亡，轉交給警方處理，但目前她租屋處沒有發現遺書，她生前也沒有因病所苦，墜樓原因究竟為何仍有待進一步調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

