回家了！堰塞湖解除紅色警戒 施工人員日夜趕工 災民暖備熱湯

馬太鞍溪原有的堰塞湖穩定溢流，昨(13日)新形成的堰塞湖，蓄水量只剩20萬噸，今(14日)下午解除紅色警戒，居民們終於可以回家了！。目前大型機具已進駐北端破口處進行搶修，已將擋土堤加高並將河水改道至溪流中央，暫時阻止水流灌入明利村。雖然災民心情沉重，但看到工程人員辛勤工作，也準備了熱湯表達感謝。通往明利部落的花45縣道仍被淤泥覆蓋，復原工作面臨挑戰，

花45縣道通往明利部落，路段滿是淤泥。（圖／TVBS）

馬太鞍溪北端破口處的搶修工作正全力進行，工程人員已成功將擋土堤加高，並將河水改道至溪流中央，暫時解除了明利村被水淹沒的威脅。面對施工人員的辛勤付出，當地居民雖然處境困難，仍暖心準備熱湯慰勞，表達感謝。

然而，通往明利部落的花45縣道情況嚴峻，整條道路完全被泥水覆蓋。水流退去後留下厚重淤泥，倒塌的樹木和折斷的樹枝散落各處，復原工作面臨巨大挑戰。14日早上開始進行全面清淤工作，但搶災現場卻火藥味十足。鳳林鎮長林建平與花蓮工務段段長陳麗華因清淤優先順序意見不合，當場爆發口角。

下午的防災會議上，與會者將砲火指向林保署。明利村村長林萬成表示，希望相關單位利用時間徹底查清楚哪裡是安全的地方，哪裡是危險的地方。他強調不能再二次傷害，並表示一直在安撫村民，希望相關單位能親自到部落查看，說到最後忍不住哽咽。

花蓮縣長徐榛蔚表示，將從兩端的花45縣道，包括從明利國小這一端往社區部落進行道路清除工作。目前花45縣道持續搶通中，而馬太鞍溪堰塞湖已穩定溢流，範圍也縮小，下午4點多已解除紅色警戒。居民期盼已久，終於可以回家，而家園受損的居民也可以繼續留在安置中心。

