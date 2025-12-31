回家了！泰國釋放18名柬埔寨戰俘 邊境衝突暫畫句點

2025年12月31日，泰國釋放18名被俘虜的柬埔寨士兵，並在兩國邊境完成移交，受到民眾沿街歡迎。美聯社



泰國與柬埔寨上週末達成停火協議，結束長達約20天的邊境流血衝突後，泰國今日（12/31）釋放18名柬埔寨士兵，雙邊緊張局勢獲得緩解。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）表示，這些士兵在被泰國俘虜155天後，於當地時間上午10時（台灣時間上午11時）在邊境檢查站完成移交。

泰國外交部則發聲明稱，遭俘虜的士兵在羈押期間「均獲符合國際人道法及原則的待遇」。

泰柬邊境衝突再度爆發，起因是先前由美國總統川普（Donald Trump）與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）斡旋達成的停火協議破裂，泰國出動戰機打擊柬埔寨軍事基地，雙方並以火箭彈及砲火互轟，造成兩國至少101人死亡、逾50萬民眾逃離家園。

廣告 廣告

泰國與柬埔寨27日簽署停火協議，同意於當天中午停止交火。泰國同意，如果雙邊能維持72小時停火，將釋放其俘虜的18名柬埔寨士兵。然而，在泰國指控柬埔寨派出超過250架無人機飛越泰國領土、違反停火協議後，移交程序因此延後一天，遭柬埔寨否認。

監督移交程序的國際紅十字會主席艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）表示：「今日戰俘獲釋並得以遣返，不僅讓他們與家人得以團聚，更代表（兩國）將聯合聲明承諾轉化為行動的重要一步。」

更多太報報導

才剛簽停火協議 泰國指控250架柬埔寨無人機侵入領空違反協議

泰柬停火！美國務卿表歡迎 聯合國與歐盟籲落實和平

【更新】泰柬停火協議今午生效 泰軍F-16今晨再扔4枚炸彈