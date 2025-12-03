回家了…退休校長「累了煮茶」卻魂斷玉山後四峰4天！遺體今吊掛

記者簡榮良／高雄報導

在深愛的山林亡命！新北一名62歲郭姓退休國小校長，上個月27日與6名山友攀登玉山後四峰，一行人就快抵達山屋，校長突然喊累，想獨留原地煮茶水休息；豈料，直到晚上人都沒回來，團員想折返尋人卻礙於地板結冰作罷，郭男4天後被發現已陳屍邊坡。今（3）日申請直升機成功將遺體吊掛下山回家，至於詳細死因有待相驗釐清。

退休校長死亡4天，今（3）日申請直升機成功將遺體吊掛下山回家，至於詳細死因有待相驗釐清。（圖／翻攝畫面）

據悉，一行7人登山隊伍在鹿山往圓峰山屋途中，郭姓退休校長因為體力不支，主動提出原地休息煮茶需求，大夥不疑有他持續前行，郭男因此脫隊，直到晚間遲遲不見人影，團員才驚覺失聯，想折返尋人，礙於地板結冰作罷，趕緊報案求助。

高雄市消防局於11月28日清晨2時54分接獲報案，立即啟動山域事故應變機制，並會同玉山國家公園管理處、雲豹工作隊、保七總隊第六大隊、旗美山搜義消、阿志工團高山協作、樂山協會及內政部空勤總隊等單位，展開全面搜救。

一行人就快抵達山屋，校長突然喊累，想獨留原地煮茶水稍作休息；豈料，天人永隔。（圖／翻攝畫面）

歷經四天搜救，1日清晨6時許，山友於距離圓峰山屋約1.2公里處發現一民眾倒臥邊坡，並立即通報消防局。搜救人員於7時許抵達現場，與家屬確認為本案失聯者，並於10時39分後送至圓峰山屋安置，今（3）日申請直升機成功將遺體吊掛下山，至於詳細死因有待相驗釐清。

此次搜救範圍涵蓋圓峰山屋、東小南山、玉山南峰至鹿山2.7K等區域，各梯次搜救人員在低溫、強風及視線不良等惡劣環境下，採取徒步搜尋、空拍機勘查、垂降及直升機空中協尋等方式，共投入三梯次40人次及直升機2架次。

團員想折返尋人，礙於地板結冰作罷，趕緊報案求助。（圖／翻攝畫面）

