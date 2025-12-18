回家了！23歲女清潔員冤死「連10擲嘸筊」 男友招魂忍悲淚仍奪眶出

記者林昱孜／台南報導

23歲女清潔員遭酒駕男撞死，家屬重回現場招魂，第一輪連續10次「擲嘸筊」。（圖／記者林昱孜攝影）

台南一名23歲陳姓女清潔員16日上工時，慘遭知名香酥鴨鄭姓老闆酒駕撞死，目睹慘況的男友崩潰痛哭，家屬透露，陳女下半身粉碎，需要動用5修復師修補大體。交往三個月小倆口努力掙錢打拚，正編織的夢想瞬間被撞碎，今（18）日上午家屬重回現場招魂，男友忍不住悲傷眼淚直流，第一輪結束連10「擲嘸筊」，直到第二輪才連3聖筊，完成招魂。

女清潔員男友回現場招魂，儘管堅強仍忍不住落淚。（圖／記者林昱孜攝影）

16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然遭到鄭男駕駛的賓士車高速撞擊，整個人夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到現場哭斷腸，在場所有人揪心，檢方相驗，死者下半身多處粉碎性骨折，肇事駕駛鄭男酒測值嚴重超標，訊後被依法送辦，檢方聲押獲准。

女清潔員胞妹（白衣）、父母（右二右三）重回事發現場招魂。（圖／記者林昱孜攝影）

陳姓女清潔員家境不好，經男友介紹擔任清潔公司助手，兩人一同出班卻天人永隔。今（18）日家屬重回現場招魂，不讓白髮人送黑髮人，女清潔員男友、胞妹拿香聲聲呼喚，但卻連續10次「擲嘸筊」，再由道士助唸，長輩已經赦免其未盡孝道之罪，第二輪擲筊才連續3聖筊，完成招魂儀式，將魂魄從現場引回殯儀館。

23歲女清潔員遭酒駕男撞死，下半身多處粉碎性骨折。（圖／翻攝畫面）

女清潔員父母哀痛接受女兒不在的事實，陳母表示，女兒所承受的痛苦，希望政府司法單位，可以還她一個公道，「她本來就很乖了，她跟她男朋友的幸福才要開始，才3個月，然後就把它奪走了」。酒駕害命23歲正要開始的人生，卻無情葬送在酒駕鄭男手中，破碎家庭永遠缺了一角。

肇事鄭男長相被網友肉搜出來，且還是知名香酥鴨店老闆。（圖／翻攝自臉書）

