「回家六龜」沈文程〈五月十一日彼下埔〉 MV重現青春山城風景

雙金歌王沈文程帶你走進六龜，歌聲中的山城記憶與美味。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處推出「足留龜鄉－療癒系山城」系列活動，邀請「雙金歌王」沈文程擔任觀光大使，透過旅遊、美食與音樂三支主題短影音，帶領民眾重新認識六龜之美。其中壓軸〈MV回憶篇〉以沈文程經典金曲〈五月十一日彼下埔〉為核心，打造2025年版對照MV，藉由熟悉旋律串連青春記憶與山城風景，讓音樂成為連結時間與土地的橋梁。

影片取景於荖濃溪畔、十八羅漢山遊憩區及六龜老街等代表性場域，細膩呈現山巒、溪流與街景交織的生活風貌，喚起對土地與歲月的深層情感。茂管處表示，此次拍攝不僅是音樂創作的回望，更是一場情感「回家」的旅程，期盼吸引更多旅人走進六龜，親身感受療癒系山城的魅力。

系列活動並結合在地市集與導覽行程，邀請遊客以雙腳走入山城、以味蕾品嚐地方風味，透過音樂、文化與深度旅遊體驗，帶動地方觀光與文化活化，讓六龜的故事持續被看見、被傳唱。

更多茂管處旅遊活動資訊，可至茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)獲得最新活動資訊！（圖╱茂管處提供）