回家即刻進入「放空模式」！藝術塗料與木皮在都市裡感受到自然侘寂，全戶除濕與智能設計滿足細節控懶人夢

女屋主表示：「對我來說，家應該是一個感覺沈穩明亮、舒服自在的休憩空間。」而男屋主則覺得：「家要舒適，就是要讓我回家之後盡可能不要做事。」設計師綜合新婚夫妻對於新家的願景，整個 20 坪空間選擇以沈穩的木皮混搭帶有粗獷紋理的藝術塗料，建構出帶有些許侘寂感的日式無印風。而空間內路調整格局發揮坪效，做出了一個儲藏室與日式玄關外，全戶除濕與智能設計，大大滿足了男屋主回家就是不做事、只放鬆的夢想生活。



20 坪新成屋在格局上做了一度幅度的改造，首先原本入門玄關有著粗大的結構柱，設計師利用柱體的深度順勢規劃了一個儲藏室，化解穿堂煞外、更滿足屋主放置行李箱等大型用品的收納空間；對側則移植日式玄關的設計，以鋼刷木皮打造一根精神柱，並結合穿鞋椅和收納櫃，充分利用空間將視覺上的美感與機能上的美學發揮得淋漓盡致。原屋電視牆設定位置面對著落地窗，不僅電視尺寸會受限於牆面寬幅，同時也會有反光問題，因此設計師調整了電視主牆位置，以全平面化的電視牆能增加牆面寬幅的大氣感受，藉由藝術塗料刷出自然紋理，搭配下方燈帶照明，在自然質樸的樣貌下蘊藏的智能科技的便利性。而全平面化電視牆預留的管線維修孔，Indahouse 程作設計團隊也特別利用藝術塗料鋪敘，整個牆面具備更好的整體性；櫃體的收邊、異材質的拼接等等都十分細膩，讓身為細節控的男屋主十分滿意。由於男屋主童年快樂的時光少不了山林，因此對於自然綠意與實木有特殊的情懷，因此除了空間中運用了大量木作貼皮和紋理更明顯的鋼刷木皮外，沙發後方的餐桌也是特別挑選原木訂製，回家時男主人最喜歡坐在用餐區，觸摸實木桌面、望相窗外的自然保育區，在城市裡享受著與大自然親近的時刻。



主臥內靠窗處有著橫越粗獷的大樑，為了化解樑壓床的風水疑慮，設計師以弧形設計包覆大樑，同時也讓吊隱式的冷氣出風能更溫和均勻的吹送到寢居空間。推開一扇隱藏門後，是設計師利用主臥原本的畸零區域改造成的獨立更衣間，藉由客房與客浴的隔間調整，達到雙面運用的設計，讓更衣間內的以配置簡單的梳妝台、衣物吊掛區、包包展示櫃與防潮箱，局部則作為外側餐廳空間的抽屜收納，在同一個平面下達到更好的坪效運用。客浴為了最有效利用地坪來創造乾濕分離，淋浴間選擇五角形設計，將開口擴大並優化出入動線；乾區牆面安裝電熱毛巾架，洗手台旁壁龕收納設計與造型浴鏡，建構細節滿分與機能並具的設計。

在不影響臥室空間感的狀況下稍微退縮主臥的牆面，更延展了公領域的尺度，讓20 坪內規劃兩房兩廳兩衛的格局配置下，依然保有舒適明亮的空間感。餐廳後方的牆面以嵌入式打造展示收納櫃，藝術塗料與木皮相互映襯，搭配櫃內燈光與色溫的明暗調整，讓視線範圍所及之處感受到設計的精緻度，視線範圍以下的空間則做成封閉式收納櫃，滿足日常儲物需求。

