一回家就這樣坐？醫警告「這4種坐姿」正默默毀脊椎 幾乎人人都中

寒冷的冬天，回到家總想躺在沙發上，拿起一條溫暖的毛毯，悠閒地看著劇，這一刻真的是最放鬆的時光！但復健科診所王竣平院長提醒，雖然這樣放鬆很舒適，但不當的坐姿反而會對脊椎造成傷害。

4種常見的坐姿NG動作 一起避免傷身

1、翹腳不健康：很多人習慣翹二郎腿，但這樣會讓一條腿承擔過多壓力，導致身體失衡，進而對神經和脊椎產生壓迫。長期下來，可能會引發腰痛、背痛，甚至骨盆歪斜，影響血液循環等問題。

2、斜躺放鬆不可取：有些人喜歡側躺在沙發上，腳放到沙發上看劇。這樣的姿勢會讓腰椎和頸椎無法得到支撐，產生不正常的彎曲或懸空，長時間這樣會加重脖部與臀部的壓力，可能導致椎間盤突出或肌肉韌帶受傷。

3、趴著滑手機的危險：趴著看手機或平板，會讓脊椎承受過多壓力，這樣的姿勢對脖部和背部非常不友善。長期趴著容易導致脖子僵硬、肩膀痠痛，還可能引發手麻等問題。

4、盤腿坐易傷腰：雖然很多人都習慣盤腿坐，但這種姿勢會讓上半身自然前傾，並且產生駝背的情況，對髖關節和膝蓋軟骨帶來壓力。長時間盤腿坐，還可能讓腰椎和下背部過度承受壓力，導致腰痛和雙腿麻痺等問題。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

