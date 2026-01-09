回家工作「薪3萬6」很想跑！ 媽突發驚人年終他嚇傻：好像不累了





有網友表示，回家族事業工作後近一年，月薪只有3萬6，坦言「很想逃」。近期媽媽卻表示「年終給你200萬」，讓他瞬間轉念：「好像不累了！」眾人秒懂：「錢能治百病」。



該名網友在社群媒體Threads發文，表示家中經營傳統產業，自己回到家裡的公司上班快一年了，坦言自己很不適應，感覺每天都很煎熬，很想回到之前的本業，也常跟媽媽抱怨，無奈家族成員中只剩他一人還留在家族事業裡。另外，薪水也不高，僅3萬6千元，忍不住苦嘆「老實說繳車貸剛剛好而已！」

沒想到，最近媽媽突然豪爽表示，年終獎金會給他「200萬」，犒賞他這一年辛苦工作。這個突如其來的，讓他又驚又喜，稱「這樣算起來我年收入破240萬」，也改口笑道「在家裡上班好像不累了！」

▼原PO表示，回到自家公司上班後每天都過得很煎熬，但得知媽媽給他的年終獎金高達「200萬」後，笑稱「突然不累了」。（示意圖／取自pixabay）



此案例吸引眾多網友留言討論，不少網友點頭認同「錢能治百病」，認為「錢給到位，可以撫平你一切的酸痛」，也有不少同樣是在家族事業裡工作的網友分享類似經歷：「我也在家裡公司上班，因為有淡旺季，月薪平均大概10萬，因為離婚太難過，我媽分兩年匯了400萬給我，錢真的能治百病，他們唸我...我都很甘願」、「心有戚戚焉，回家賣菜4年了，一年只休4天，無數次在想不然回去上班好了，但錢真的能安撫一切」、「你有3萬6不錯了，我爸一個月只給我3萬薪水，不過給我一間5000萬沒有貸款的房子，還有給我一台車代步這樣」。

▼一些同樣再家族企業工作的網友表示，在自家上班可能比較累或要承受一些情緒壓力，但若能得到豐厚報酬，都能忍下來。（示意圖／取自Pexels）



在一片羨慕聲中，也網友分析原PO媽媽提出這種「 高獎金、低月薪」安排的可能用意：「其實你媽很聰明，免稅贈與額度244萬，如果直接給你薪水還要扣所得稅」、「我覺得...給你3萬6是為了不讓其他員工說閒話」。

（封面圖／東森新聞資料照）

