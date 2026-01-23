回家有毛孩等你，幸福感直升！科學證實快樂如年薪300萬

每天下班回家有毛孩來到門前迎接，假日外出遛狗、在家和貓一起懶洋洋地躺著，是否讓你感到幸福滿足？現代社會越來越多人把貓狗視為重要的情感慰藉，過去研究也發現養寵物對人類的身心健康益處多；英國肯特大學2025年3月發表的研究進一步以經濟學模型計算，發現貓或狗帶給主人的「幸福價值」，最高可換算為一年約7萬英鎊（約台幣300萬），不亞於家人和朋友的陪伴。

不只療癒情緒！與毛孩互動血壓降 還能讓飼主多運動、社交

研究團隊整理，過去已有大量研究指出寵物對身心健康均有益。與動物互動時，可觀察到血壓、心率和皮質醇降低，就算只是看動物影像，也有一定的放鬆作用。毛孩的陪伴和撫摸時的柔軟觸感，能讓人感受到安全感、穩定情緒。

狗狗需要每日外出散步，連帶增加飼主的活動量，有助於身體健康，還能讓飼主有更多機會與他人互動、建立社交關係。許多飼主將毛孩視為家庭成員，從中獲得情感依附與支持，也發現與孤獨感降低、憂鬱症狀減少有關，特別對獨居者更具正面影響。此外，研究也顯示，照顧毛孩能提升兒童和青少年的自尊與自我價值感，對身心障礙者的影響尤其明顯。

研究量化養寵物幸福感 貓狗陪伴價值達台幣300萬

本次研究對象為約2,500戶英國家庭，調查項目包括對目前生活的滿意程度、有無飼養寵物、與家人朋友的互動頻率、近期的健康和情緒狀況等。研究結果顯示，貓與狗的陪伴，與生活滿意度提高3至4分有關（滿分為7分），與定期與朋友和親戚見面所得結果相近。

經濟學「生活滿意度」模型可用於量化生活中不同因素的隱含價值。過去相關研究已指出，相較於單身，步入婚姻的收益每年約7萬英鎊，分居則等於每年損失17萬英鎊（約台幣700萬）。研究團隊以同一模型計算，發現養毛孩的情緒價值，換算成貨幣也相當於每年額外多賺7萬英鎊。

養寵物相對外向、盡責 貓派狗派人格特質也有差

研究同時分析飼主的人格特質，發現貓飼主性格較開放，而狗飼主則較外向、友善，且情緒穩定度較高。整體而言，與未養寵物者相比，有養寵物的人普遍都較外向，也更為盡責。這項研究由肯特大學與倫敦政經學院攜手完成，結果已刊登於《社會指標研究》（Social Indicators Research）。

寵物陪伴價值高 學者：盼用於健康照護與公共政策參考

帶領研究的肯特大學經濟學系Adelina Gschwandtne高級講師透過該校新聞稿指出，研究結果明確回答了「毛孩是否對人類有益」這個問題，答案是肯定的。貓狗不只是被照顧的對象，無形中也正在照顧著人類，她表示，這樣的陪伴具有可觀的經濟價值，未來可作為健康照護與公共政策設計的重要參考，協助提升整體社會的幸福感與生活滿意度。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

