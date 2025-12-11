回家真棒！ 東湧熱水器台北國際建材展新品上市發表

東湧實業於2025台北國際建材展中，推出全新IOT整合熱水器與迴水系統 APP遠端控制 技術，展現其全球高端熱水器領先的節能及科技領導地位。（圖：東湧實業董事長吳和臻／東湧實業提供）

東湧IOT熱水器全面進化，發表全新智慧熱水管理系統節能突破85% 東湧實業於2025台北國際建材展中，推出全新IOT整合熱水器與迴水系統 APP遠端控制 技術，展現其全球高端熱水器領先的節能及科技領導地位。東湧預計系統最少可再降低 85%能源損耗，在能源費「漲聲響起」呼聲中可為住宅省下可觀能源費，同時也享有五星 級飯店熱水一開即來的使用體驗。

東湧熱水器為首家今年正式通過國際權威機構AFNOR 的 ISO 14067:2018 碳足跡查證 （證書編號THCFP24886.01-00），成為業界首家獲得此認證的燃氣熱水器品牌，象徵其研 發產品本心對於地球永續與減碳行動的承諾。

廣告 廣告

根據完整產品生命週期的碳盤查報告顯示，有高達91% 碳排來自產品的實際使用階段， 原料取得及製造階段只佔7.5%。東湧呼籲政府與社會大眾，唯有選用高效節能產品，才 能真正降低國家整體碳排。

東湧實現熱水持續供應與節能省錢雙贏

東湧以 AI 控制熱水噴射引擎乾淨燃燒，創造 97% 超高熱效率，以及極致控溫技術成為 全球最安全的熱水器。董事長吳和臻指出，依經濟部能源署最新數據，東湧熱水器的能 源有效利用率是能效 100% 電熱水器的 2.28 倍，且電熱水器存在製水耗能及熱水遇大量 使用即產生供應不足的問題。他強調，即便是熱泵 COP 值也會因氣溫下降而大幅衰減， 冬季更常以電加熱，搭配迴水循環後電費驚人。同時也呼籲國家碳排計算必須回歸真實 數據，納入發電結構才能避免台灣在建築能效分級上徒勞無功，更能讓國人能源利用多 樣化，政府民間攜手讓能源使用更環保。

東湧憑藉頂尖研發、優質製造與售後服務，深受高端與商用市場肯定。最新 IOT 整合技 術更可同步控制熱水器與迴水系統，APP 一鍵啟動，有效避免迴水24小時加熱，預估可 再降低 85% 能源損耗。東湧表示，將以真實數據與可靠技術，持續成為消費者與專業市 場最堅實的後盾。