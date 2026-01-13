回家途中遭追撞！39歲女星「躺雨中等死」不治 肇逃男：報警很麻煩

日本女演員高橋智子長期活躍於舞台劇界，亦曾出演電視劇與廣告。（圖／翻攝自碗Production官網）

長期活躍於舞台劇界、亦曾出演電視劇與廣告的日本女演員高橋智子，於2025年10月在東京都內發生交通事故，不幸身亡，享年39歲，消息震驚演藝圈。據悉，肇事駕駛為39歲男性，事故當天已被逮捕，並於去年11月遭檢方起訴。他供稱，自己因打瞌睡釀禍，覺得通報事故「很麻煩」，於是便將高橋丟在雨中。

日本《每日新聞》報導，高橋智子隸屬於東京都杉並區的藝能事務所「碗Production」。事發當天凌晨2時45分左右，她在結束戲劇排練後，騎自行車沿著東京都練馬區青梅街道返家，行駛於單向3車道道路左側、靠近路肩的位置時，遭後方1輛廂型車追撞，頭部受到重創，送醫後宣告不治。肇事車輛則當場逃逸，未對傷者施以任何救助。

警方指出，肇事駕駛為39歲男性，事故當天已被逮捕。事發時，肇事車輛正載著4名剛結束夜間工作、準備返家的女性；後座乘客曾察覺異狀，並詢問駕駛情況，然而高橋最終仍被遺留在雨中的道路上。駕駛供稱，自己因打瞌睡釀禍，並表示覺得通報事故「很麻煩」。目前男子因涉嫌過失致死及肇事逃逸，已於11月遭檢方起訴。

報導指出，高橋隸屬的事務所原本計畫在1週舉行一年一度的音樂劇公演，不料她突然驟逝，讓其他演員和工作人員錯愕不已。據悉，高橋遭遇車禍時，隨身攜帶的行李仍放著該劇的劇本。事務所代表山口磨美表示，自己至今仍難以接受高橋的離世，「有時甚至覺得她只是去了很遠的外地演出。」

