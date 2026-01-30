回家過年惡夢！中國「不當催婚催生」恐違法 最重可判2年

中國《刑法》規定，暴力催婚恐怕會違法。示意圖／翻攝自Pixabay

過年被催婚超煩？近日中國網友討論「催婚違法」的議題，更一度衝上熱搜，原因是有網友指出，根據《刑法》以暴力方式干涉婚姻自由的行為，恐怕會違法，能判處2年徒刑，這個話題亦引發網友熱烈討論。

根據《紅星新聞》報導，根據中國《民法典》第1042條、1046條規定，禁止任何組織或個人干涉婚姻自由；另中國《刑法》第257條規定，以暴力干涉他人婚姻自由，處2年以下有期徒刑或者拘役；近日有網友將條文當作「反催婚」依據。

事實上，根據《民法典》中的法條敘述，禁止包辦、買賣婚姻，或是其他干涉婚姻自由的行為，並強調結婚應該雙方完全自願；而《刑法》的內容則是禁止「不當干涉」的行為，比如毆打、限制人身自由、人格羞辱，都可能構成不當干涉；若是普通的長輩關心，則屬於情感層面的溝通，不會構成違法。

近日催婚議題衝上微博熱搜，不少網友紛紛發文笑說，「要過年了，我要拿起法律的武器保護自己的合法權益」、「那些催婚的一天天的吃飽了沒事幹，只知道催催催」、「趕緊分享到相親相愛一家人群」。

不過，這個說法引發其他網友質疑，有人認為法條內容跟實際司法的執行可能會有落差，在檢索判決書後發現，其中大多數涉及「暴力干涉婚姻自由罪」的案件數並不多，並且大多都是無罪判決。該網友分析指出，只要不存在暴力行為，父母親人再怎麼嘮叨，都不會涉及暴力干涉婚姻自由罪。



