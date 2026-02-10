回家過年！前台北101董座林鴻明判8年1月蹲快4年 矯正署准了假釋

法庭判決示意圖,。本報繪製



前台北101董事長林鴻明涉嫌掏空股票上市的金尚昌公司，觸犯《證券交易法》、《刑法》使公務員登載不實等3罪。去年最高法院依違反《證交法》等罪名判8年1月確定，沒收犯罪所得3億500萬元。林鴻明入監後因表現良好，進入八德外役監服刑，矯正署於2/4核准假釋，他已出監返家過年。

林鴻明的父親是宏國集團創辦人林堉琪，母親為林謝罕見，身為宏國集團第二代的他，擔任金尚昌（原名林三號國際發展公司）公司實際負責人，金尚昌在1999年以淡水水仙段13筆土地和水仙段59筆土地，向中聯信託設定擔保借款共18億元，但2001年起就沒有正常繳息。

中聯計畫處分不良債權，但林鴻明卻覬覦土地開發利益，2002年先指示用人頭買下米蘭段土地，2004年則透過「白天鵝」建設公司標下水仙段和米蘭段的債權，最後再將債權移轉到他實質掌控的啟揚資產公司，繞了一圈把土地全部收回自己手上，然後開發土地牟利，卻導致金尚昌損失鉅額開發利益。

最高法院2022年7月21日駁回林鴻明上訴，依違反《證交法》等罪名判8年確定、犯罪所得3億500萬元除發回被害人，其餘追繳沒收。林鴻明於同年7、8月間低調報到入監，至於他另涉的偽造文書案被判3月確定，檢察官聲請合併應執行刑，高院裁定應執行8年1月確定。

不含羈押期間，林鴻明入監服刑已超過3年半，由於表現良好轉赴八德外役監執行迄今，今年聲請假釋獲准後，在殘刑部分，高檢署檢察官向高院聲請付保護管束，高院日前裁准。

