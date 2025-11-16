回家過節了！紐時：五角大廈撤回部署芝加哥、波特蘭國民兵部隊

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對民主黨的反彈和法院訴訟，又因感恩節和耶誕節將至，紐約時報16日引述2名美國官員報導，五角大廈正從芝加哥與波特蘭撤回部分國民兵部隊。

川普上個月宣布在這些城市部署國民兵，聲稱他們有必要支援面對活動人士與抗議者的國內移民執法人員。川普也已在其他由民主黨執政的城市部署國民兵，包括洛杉磯、曼菲斯(Memphis)與華盛頓特區。

這些部署遭到民主黨人批評，並提起訴訟試圖阻止部署，美國最高法院預計將裁定川普的行動是否合法。

報導指出，被派往波特蘭的200名加州國民兵，以及被派往芝加哥的200名德州國民兵，最快16日就會開始返回其各自的州。

這些國民兵是在10月初抵達這些城市，但從未按照川普政府的設想，被部署到街頭協助聯邦執法人員或保護聯邦建築，因為相關法律挑戰仍在法院持續進行。

其中1名美國官員表示，隨著感恩節與耶誕節逼近，加上聯邦法院命令暫停國民兵的部署，五角大廈高層官員上週決定撤回這些外州士兵，而不是讓他們在僵持狀態下，在假期期間與家人分離。

官員表示，約300名伊利諾州國民兵將繼續在芝加哥地區維持動員狀態，約200名奧勒岡州國民兵也將在波特蘭地區維持動員。

五角大廈尚未正式宣布撤回國民兵的行動，軍方的北方司令部14日晚間指出，國民兵在這些城市的任務將有所調整，但未提供細節。北方司令部聲明說：「我們在各城市(及其他地區)的部隊均已受訓並整備，只要有需要，就會投入支援執法並保障公民安全。」

奧勒岡州官員尚未就五角大廈的決定回應置評請求。波特蘭1名聯邦法官本月稍早發布永久禁令，阻止將國民兵部署到當地，以回應反移民暨海關執法局(ICE)的示威行動。

伊利諾州州長普里茨克(JB Pritzker)的發言人表示，州政府尚未獲得五角大廈通知。

上月，伊利諾州1名聯邦法官發布臨時限制令，阻止川普政府在芝加哥地區部署國民兵。之後上訴法院維持下級法院的裁決，美國最高法院目前正審理此案。

加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室的匿名官員表示，北方司令部已通知，最快16日起就會開始減少部署在波特蘭的加州國民兵。

