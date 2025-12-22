回家鄉後悔！她點南部「3大硬傷」 眾人搖頭曝這1縣市最讚：南北綜合體

生活中心／王文承報導

一名曾北漂、後來回到南部生活的女子，直言無論是交通便利性、社交圈規模，還是職缺與薪資待遇，南北差異都相當明顯。（圖／資料照）

不少人進入大學後，選擇離鄉背井到外地求學，畢業後也順勢留在外地工作；然而，長時間在城市生活，難免會不自覺將現居地與家鄉作比較。一名曾北漂、後來回到南部生活的女子就分享自身感受，直言無論是交通便利性、社交圈規模，還是職缺與薪資待遇，南北差異都相當明顯，讓她不禁感嘆：「南部真的比較差嗎？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

她回南部後悔點3硬傷 眾人曝1縣市最讚



一名女網友在《Dcard》發文指出，自己於2024年從北部搬回南部居住後，深刻感受到南北在多個層面上的落差。她列出三大面向比較，首先是交通，她認為北部公車與捷運系統相當完善、班次密集，只要不是偏遠山區，幾乎都能仰賴大眾運輸抵達；相較之下，南部在交通便利性上仍有差距。

廣告 廣告

其次是社交活動。原PO回憶，過去在北部時，常會參加語言交換或各類小型活動拓展社交圈，假日生活相對豐富不無聊；但回到南部後，類似機會明顯變少，生活也顯得單調許多。

第三則是就業環境。她坦言，工作機會一直是南北最常被拿來比較的項目，南部職缺不僅數量較少，產業也以傳統產業為主，選擇相對不多，薪資待遇自然也不如北部，連進修與資源多半集中在北部。

儘管如此，原PO也提到，回到南部與家人同住，最大的「優點」就是省下了房租開銷。不過，她也感慨南部生活步調較慢，少了過往在北部時的衝勁，雖然仍在規劃未來方向，但面對低薪現實，內心難免感到焦慮。

貼文引起大量網友共鳴，不少人力挺南部生活步調與人情味，「我是高雄人，老公是台北人，在台北住了6年，還是比較喜歡高雄，因為家人朋友都在」、「台北適合旅遊，交通方便，但要養身養心、過慢生活，還是南部更適合」、「我桃園人，在高雄住過6年後直接愛上，高雄物價低、步調慢、人也比較親切，又有很多地方可以玩，我又討厭冬天，所以覺得高雄很讚」、「從小住新北，大學到旗山念書後才發現自己適合南部的生活節奏，後來回台北工作10年，每天抱怨人多壓力大，存點錢後搬到台南定居，轉眼快4年了」。

不過，也有不少人直言南部的就業環境與薪資仍是關鍵痛點，「南部低薪是真的，生活無趣也是真的」、「職缺少又不夠多元」、「給我北部的薪水、南部的物價，我就留下來」、「我台北人，唸書、工作在中南部待了15年，最南到嘉義，氣候真的比台北舒服，但最後還是因為資源考量，選擇回北部成家」。

此外，也有網友認為台中是較折衷的選擇，有人分享自己在台北、台中、高雄都住過至少5年，認為南部雖然物價與飲食親民，但天氣炎熱、空氣品質與夜晚熱鬧度不足；北部則是生活與交通便利，卻受限於高房價與濕冷氣候；至於台中，生活與物價介於南北之間，但交通亂象讓人又愛又恨。

更多三立新聞網報導

玩到險沒命！男將30公分黃鱔「塞入肛門」狂游 醫開刀驚見1畫面嚇傻

曾被嫌俗氣！日本遊客瘋搶「台味1物」 達人揭5大成為新寵理由

旅遊大洗牌？他驚見日客不來台狂去「這1國」 眾人揭3大殘酷真相

開盤／耶誕行情來了！台股開盤暴漲逾4百點 台積電狂噴40元大反撲

