回家驚見陌生男女躺臥室床「男還打招呼：hello」…妻曝是閨密及其男友

國際中心／綜合報導

中國一名李姓男子回家驚見臥室床上躺了對陌生男女。（示意圖／pixabay）

中國河南鄭州一名李姓男子日前下班回家，卻驚見一對陌生男女躺在自家主臥的床上；更離譜的是，那名陌生男子並沒有被男主人撞見感到驚慌，反而是非常輕鬆的向李男打招呼。面對這樣的狀況，李男完全無法接受，立即跑去詢問妻子究竟發生什麼事？妻子除曝光真相外，甚至要丈夫一事。

根據綜合中國媒體報導，李男與妻子結婚已有8年，並育有兩名子女，一家人原本生活平静。但是，最近他下班回家，打開臥室門後，意外發現發現床上躺著一對陌生男女。

廣告 廣告

李男回憶，當時臥室裡一片漆黑，自己透過走廊的燈光看到一名裹著被子的陌生女子睡在被窩裡，陌生男子則在躺著一旁，而陌生男見到他後，還跟自己打招呼「hello」，讓李男覺得被冒犯，並直呼「讓我感到特別噁心」。

報導指出，李男馬上跑去質問在廚房煮飯的妻子，妻子解釋那對男女是自己的閨密及其男朋友，還要丈夫「小聲點，不要吵到人」。即便得知陌生男女身分，李男依舊無法理解，因為家裡明明有客房，為何還要讓他們躺在夫妻共睡的床？但妻子對此卻不以為然，雙方因此爆發爭執，李男也直言「我現在寧可拿睡衣睡在車裡，都不願意回這個家。」

據報導，李男的妻子辯稱，當時自己的閨密並沒躺在床上，而其男友則是坐在床邊要叫對方回家；此外，針對丈夫嫌此等行為非常噁心，她直接將夫妻的矛盾全部講出，「你嫌人家髒，你自己乾淨嗎？」「一件衣服穿三個星期不換」、「下班回家就玩手機，家裡的事從沒管過」。據了解，夫妻倆至今仍在冷戰中。

更多三立新聞網報導

揮刀殺前女友拒捕墜樓亡…2因重創從「陽光軍人、鏟子超人」變恐怖情人

工人裝冷氣疑失足18樓墜2樓「爆頭慘死」遺體卡狹窄天井難移出

倒車撞門斷生路線後縱火釀2死…嫌被逮辯：與癌妻被逼搬家

信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保

