回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
近日，發生在河南鄭州的一起家庭爭執事件引發網路熱議。李姓男子投訴妻子讓閨密與其男友睡在兩人共用的婚床上，自己回家撞見後感到極度不適，雙方因而發生爭吵，並揭露婚姻中長期累積的矛盾。
根據《南國今報》報導，李男表示，他與妻子結婚已有8年，育有兩名子女，原本家庭生活平靜。然而近日某天下班回家，進入臥室時卻發現床上躺著一對陌生男女，其中男子還向他打招呼說「hello」，讓他感到極度震驚與冒犯。李男說：「特別噁心，這是我和妻子共用的床。」
他隨即質問正在廚房煮飯的妻子，對方卻讓他「小聲點，不要吵到人」，並解釋是自己的閨密與其男友。李男無法接受此安排，指出家中明明有客房，卻讓外人睡夫妻床，是對私人空間的侵犯。兩人因此爆發激烈爭執，至今仍處於冷戰狀態。李男表示，「我寧可拿著睡衣睡車裡，也不想回這個家。」
針對此事，妻子也提出反駁，稱當天閨密並未實際躺到床上，是男友坐在床邊喊她離開。她並控訴丈夫過去曾多次對她動手，且平時對家庭毫無參與，不做家務、不換衣服，收入也未拿出支援家庭，「嫌人家髒，你自己就乾淨嗎？一件衣服穿三個星期都不換，下班回來就只顧著滑手機，家裡的事情從來不管。」
對於家暴指控，李男坦承確曾對妻子動手，原因是妻子常深夜不歸，與閨密飲酒至凌晨一、兩點。
妻子則回應，自己只是情緒低落，需要朋友傾訴，並承認安排閨密住夫妻房間，是「故意沒告訴丈夫，就是想讓他噁心」，顯示兩人關係已存裂痕。
經過調解，妻子表示，讓閨密與男友使用主臥房確實不妥；李男也認知到自己在家庭照顧與婚姻經營上的疏忽。最終雙方均表達願意溝通，暫時達成和解。
