回家驚見「鞋子比人先到」！英國人世界觀秒崩毀

生活中心／李筱舲報導



台灣的美食文化深受許多外國觀光客的喜愛，另外像是良好的治安及生活便捷，也讓不少外國人留下良好的印象。近日一名女網友在社群上分享來自英國的丈夫，來台灣時到電加維修手機，沒想到對方的「一句話」，讓丈夫深深的感受到「文化衝擊」。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

台灣「這日常」讓英國尪世界觀秒崩毀！網笑：外國人來台返國後會得「不適應症」

一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句話，意外受到文化衝擊。（示意圖／民視資料照）

「以為要等一個月！」英國尪在台修手機 聽店員一句話驚呆

一名女網友近日在Threads上發表示，英國籍丈夫有一次在台灣拿手機去修理螢幕，由於所需的螢幕零件沒有現貨，店家向丈夫十分抱歉地說：「我們沒現貨，得調一下喔，要麻煩你等⋯⋯一個小時。」而這句話讓隨即讓身為英國人的丈夫感到「文化衝擊」，直言「什麼！！！用這種口氣說我還以為要等一個月！」。

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台灣「這日常」讓英國尪世界觀秒崩毀！網笑：外國人來台返國後會得「不適應症」

網友分享朋友在店家買鞋的經驗，因店家服務太好，英國尪世界觀再度崩毀。（示意圖／AI生成）

回家驚見「鞋子比人先到」！英國尪世界觀再度崩毀

原PO另外分享了一位朋友的經驗，她說朋友先前去買鞋子，因為現場沒有她要的尺寸，店家表示需要等待30分鐘協助調貨，由於朋友急著去接小孩，店家相當好心的幫她用快遞寄送鞋子，沒想到朋友的鞋子在她回家前就先抵達了。這件事讓原PO的英國丈夫世界觀直接崩毀。貼文曝光後，許多網友共鳴表示：「跟醫生很抱歉的說這個要自費噢....結果只要2塊錢！有異曲同工之妙」、「聽過很多外國人來台灣後返國會得不適應症」、「這就是在台灣的幸福，這世界除了台灣，我哪裡都不想去了」。





原文出處：台灣「這日常」讓英國尪世界觀秒崩毀！網笑：外國人來台返國後會得「不適應症」

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