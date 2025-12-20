回家一片漆黑！「父母失聯」！國中妹急求助 警衝百米結局超展開

〔記者許國楨／台中報導〕「父母不在家都失聯了」，台中市北屯區近日深夜發生一起令人揪心的110報案，一名國中少女情急下向警方求助，報案內容充滿想像空間，加上地點就在派出所附近，員警不敢大意，甚至來不及騎車，直接拔腿狂奔趕往現場，直到進一步釐清狀況後，才發現這起「失聯案」背後真相，讓人哭笑不得。

事情發生在18日晚間9時許，台中市第五分局北屯派出所警員柯俊銘接獲110通報，報案人是一名年僅13歲的國中女生，表示父母失聯、找不到人，請求警方協助，由於少女報案位置就在北屯路上，距離派出所相當近，警方研判恐有緊急狀況，立即徒步衝往報案地點。

警方到場後發現少女神情緊張，經耐心詢問得知，她當天學校考完試後未直接返家，而是和同學前往一中商圈逛街，晚間9時左右返家時，卻發現屋內一片漆黑、按電鈴也無人應門，偏偏她沒帶鑰匙，手機又未裝SIM卡，無法撥打電話聯絡父母，獨自站在門外越想越害怕，情急下才報警。

警方研判應非重大事故，先行安撫少女情緒，並將她帶回派出所休息，同時聯繫家屬，不久後，少女父親趕到派出所說明，原來當晚夫妻倆在家等女兒返家，卻因小女兒尿布用完，臨時外出購買用品，恰巧與返家的大女兒錯過，才會造成這場「父母失聯」的烏龍。

