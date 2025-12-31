回家．聽故事 慈濟60周年特展

慈濟60周年特展，元旦將在花蓮靜思精舍的自力耕生園區展出，以「回家．聽故事」為主題，回顧慈濟自竹筒歲月起步，走過慈善、醫療、教育、人文四大志業，橫跨全球的人道足跡。這幾天志工積極佈展，希望把60年來的歷史足跡與感動故事，呈現在大家面前。

方寸之間，不斷調整，只為在元旦登場的慈濟60周年特展裡，呈現最好的樣貌。

「很多人猜不到它是什麼，可是這一個就是，它的窯要去燒，然後上釉的顏色，試顏色的那個測試的片。」

拿出自己多年珍藏，來自靜思精舍陶慈坊的釉色試片，在這次展覽，成了說法的工具。

慈濟志工 蕭慈力：「這就跟我們人生一樣，我們人生分分秒秒都在做一些決策，我們平常有沒有自我沉澱，自我省思 然後自己有所啟發，那累積起來，我們才有夠的歷練，去做對的決策。」

蒐集法師日常使用的工具，看見克儉克難的靜思家風，以及自立耕生的精神

慈濟志工 莫濟協：「這個縫紉機，就是師父他們一直在用的，所以在這一次的展覽裡面，也希望拿出來，讓大家看得到。」

負責策展的，是慈濟志工莫濟協、蕭慈力夫婦，雖然是新加坡人，但把慈濟當作心靈的家，從五月接下任務，要在有限時間消化龐大資料，是最大挑戰。

慈濟志工 蕭慈力：「整個的過程雖然是時間非常短，去負責的內涵是非常大，是辛苦的，可是覺得很歡喜，因為眼睛所看到太多的感動。」

夫妻倆擁有數十年的平面設計經驗，包括新加坡大愛人文館、花蓮慈濟醫院大愛醫療溯源館，都能看見他們的設計巧思。如今回到法脈源頭，再一次整理大愛足跡，重新盤點慈濟和人生，讓他們做得法喜充滿。

慈濟志工 莫濟協：「一個想法可以把它呈現出來的時候，我們會覺得是很高興的，就好像我們慈濟人，有時候會去跟會員在講慈濟的時候，都會講得很法喜，就是這樣子的感覺。」

來自各地的志工，主動投入布展，滿懷期待，準備和大家分享，慈濟一甲子的故事。

