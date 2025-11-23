「回家」這一步走了10年！周子瑜終踏上世運主場館「感性告白」全文曝光

娛樂中心／洪正達報導

周子瑜22日在台上感性告白，惹哭了全場觀眾。（圖／讀者提供）

「這一步，走了10年」台南女兒周子瑜隻身前往南韓打拼，從練習生到出道為止，終於踏上家鄉開演唱會，22日晚演唱會接近尾聲，子瑜拿起自己的小抄，也訴說著這幾年來心裡想法，她坦言曾經一度想放棄，心中的火苗幾乎快消失，也很想家，子瑜一字一句動著全場粉絲的情緒，全場觀眾也跟著她一起哽咽。

在演唱會尾聲時，子瑜拿出小抄，表示「我有話要說」，緊接著表示「從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，我只是因為喜歡在家裡自己唱歌跳舞，內心期待自己會不會有一天成為明星，從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃」。

TWICE成團10年後，首度踏上台灣開演唱會，也是周子瑜心心念念的「回家」。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

緊接著，她也說「我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇，好幾次我想要放棄 ，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經的火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這，我沒有離開不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望著，我知道那道火苗未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量讓心中的火苗再次亮起來，相信它有一天會成為最耀眼的火焰」。

講到最後，子瑜也感性的說，「在場感謝每位支持我的粉絲還有這一次高雄為我們做的一切，也非常謝謝你們，愛你們，謝謝你們等了這麼久，我愛你們」。

