「回家」這一步走了10年！周子瑜終踏上世運主場館「感性告白」全文曝光
娛樂中心／洪正達報導
「這一步，走了10年」台南女兒周子瑜隻身前往南韓打拼，從練習生到出道為止，終於踏上家鄉開演唱會，22日晚演唱會接近尾聲，子瑜拿起自己的小抄，也訴說著這幾年來心裡想法，她坦言曾經一度想放棄，心中的火苗幾乎快消失，也很想家，子瑜一字一句動著全場粉絲的情緒，全場觀眾也跟著她一起哽咽。
在演唱會尾聲時，子瑜拿出小抄，表示「我有話要說」，緊接著表示「從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，我只是因為喜歡在家裡自己唱歌跳舞，內心期待自己會不會有一天成為明星，從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃」。
緊接著，她也說「我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇，好幾次我想要放棄 ，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經的火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這，我沒有離開不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望著，我知道那道火苗未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量讓心中的火苗再次亮起來，相信它有一天會成為最耀眼的火焰」。
講到最後，子瑜也感性的說，「在場感謝每位支持我的粉絲還有這一次高雄為我們做的一切，也非常謝謝你們，愛你們，謝謝你們等了這麼久，我愛你們」。
等10年！終於回家開演唱會 子瑜開心大跳「貓頭鷹」舞
韓國女團TWICE台灣成員周子瑜終於回到家鄉高雄開演唱會，在社群媒體上分享多段影片，其中一支可愛的「貓頭鷹」舞蹈影片引發粉絲熱烈回響！子瑜媽媽也罕見地以「媽媽視角」拍攝影片，分享女兒這十年來的成長歷程，坦言這段旅程真的不容易，同時表達對粉絲長期支持的感謝，以及看到女兒在家鄉舞台上表演的感動。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄演唱會引爆美食商機！四大演唱會首日湧入13萬人，散場後粉絲們紛紛跑到夜市覓食，瑞豐、六合夜市人潮洶湧，攤商忙到「停不下來」，食材備料比平常多一倍，老江紅茶牛奶更是大排長龍。TWICE演唱會第一天就創下4.2億元觀光產值，捷運單日運量突破35萬人次，比跨年還多，演唱會的經濟效益驚人！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
TWICE來台開唱！周子瑜「全裸洗澡嫩照」曝光 網暴動：從小美到大
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站，本週六、日在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉演出，引發空前關注。周子瑜常會在個人社群上分享美照，IG更吸引超過1342萬名粉絲追蹤，她曾在IG貼出童年照片，包括洗澡時的「上空全裸照」，讓許多網友看了不禁直呼：「從小美到大！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家
娛樂中心／綜合報導台灣女孩周子瑜獨自赴韓闖蕩，花了整整10年，終於以「台灣女兒」的身分站上高雄開唱的舞台。演唱會尾聲，她努力克制情緒，深吸一口氣後說出：「我有話想說。」接著拿出準備好的小抄，坦白這些年曾數次想放棄，心中的熱情一度熄滅，也很想家，子瑜一度哽咽，讓全場也跟著紅了眼眶。民視 ・ 16 小時前
TWICE等演唱會加持 高捷：周末35萬人次創今年最高運量
高雄周末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出，吸引海內外大批粉絲朝聖。高雄捷運公司今天（23日）表示，市府這次藍色應援更加成功，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
