回宿舍一開房門見「6張臉貼窗凝視」牠還抱嬰餵奶…女大生見這一幕嚇呆

生活中心／陳弘逸報導

女學生回宿舍，一開房門，驚見猴群一家六口，坐在窗外凝視屋內，目擊女大生立刻拍下驚人的一幕PO網。（圖／網友「Cinya的私房烘焙課」授權提供，未經同意請勿轉載）

高雄市鼓山區中山大學因鄰近壽山，常有獼猴出沒；近日有該校女學生回宿舍，一開房門，驚見猴群一家六口，坐在窗外凝視屋內，她立刻拍下驚人的一幕PO網，並問網友「如果你回宿舍看到窗外這樣，你會先拍照還是先鎖門？」網友紛紛留言，「真的恐怖的多」、「嚇到了」、「好恐怖」。

女網友「Cinya的私房烘焙課」在社群IG發文，下課回宿舍，推開房門迎接她的不是室友，而是這群不請自來的神祕嘉賓，讓她直接驚呆！還說，在中山大學念書，除了學分要拿，如何與「校園霸主」獼猴共處，並附上猴群一家六口，在宿舍窗外凝視的畫面。

發文者驚呼，照片中那隻嘴巴張得大大的獼猴，簡直就像是在說：「天啊！這區的動物（大學生）長得也太奇特了吧！」第一時間趕快拿起手機拍了下來，窗外竟然站了一家六口，爸爸媽媽帶著四個小孩，整整齊齊地來「逛動物園」。

發文者形容，窗外這一家六口太有戲了，看著房間裡的學生看得目瞪口呆，猴媽媽正忙著餵奶，小猴子好像在跟他媽媽說：「媽！快看！裡面關著一隻“大學生”耶！牠都不動一直盯著發光的板子看，黑眼圈好重，看起來好可憐喔... 嚇死寶寶了！」。

貼文引發熱議，發文者問，「如果你回宿舍看到窗外這樣，你會先拍照還是先鎖門？」網友紛紛留言，「真的恐怖的多」、「嚇到了」、「好恐怖」。

