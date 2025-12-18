回市府上班受夾道歡迎！高虹安：選民支持是最中與最甜蜜負擔 繼續為新竹打拚

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

先前因助理費案遭停職的新竹市長高虹安，二審因貪污罪部分獲判無罪，今（18）日起復職。高虹安今早返回竹市府工作，受到民眾、局處首長與市府員工夾道歡迎，場面盛大但混亂。高虹安發表簡短談話，表示自己非常感動、激動，在回到市長崗位之後，也有好多事情要努力去做，她會盡力的來檢視目前所有市政政見完成的進度，同時也會親自去看重大建設如何能夠加速來推進，她回來上班了，希望所有的市府團隊，大家繼續為新竹打拚，「我回來了」。

高虹安返回市府上班。（圖／方炳超攝）

高虹安說，看到這麼多熟悉的市政團隊的夥伴和很多的市民朋友們，真的非常的感動，謝謝大家，她回來了。今天她的心情是很激動，但也相對的很沉穩，很激動的是因為，終於在經過了一年多的風風雨雨的時光之後，終於可以走進來自己最熱愛也最牽掛的市政府，最沉穩的也是因為在經歷過這麼多的低谷，以及人生中的逆境，自己現在也比人生中任何一個時候，都更加了解責任的重要性。

高虹安表示，這一年多的時間，對於她、人生被迫按下暫停鍵的她來說，覺得好像漫長的像是過了一個世代一樣，在這段時間裡，雖沒有在市府內和大家一起並肩作戰，但是新竹市的市政，在優秀的市政團隊的努力之下，一天都沒有、也不能夠停下來，她要特別感謝所有市政團隊辛苦的局處首長、基層的同仁們，也特別感謝邱臣遠代理市長以及張治祥秘書長，在代理市政團隊的這一段期間當中，大家堅守崗位，將每一項市政工作持續往前推進，這真的非常非常的不容易，謝謝市政團隊將她在競選市長時候的政見，一直努力的往前兌現。

高虹安說，在她回到市長崗位之後，也有好多事情要努力去做，她會盡力的檢視目前所有市政政見完成的進度，同時也會親自去看重大建設如何能夠加速來推進，她會全力的把全部的心力放在市政工作上，這是她現在最重要的事情。

高虹安感謝這段時間給她很多關心支持的朋友們，她認為在她逆風、人生低谷的時候，給予溫暖和支持，其實比起在順風的時候給予的掌聲，是更加令人感動與刻骨銘心的，所以她記得在這一段時間，每一位在街頭看到她的時候跟她喊加油的市民朋友，當然最重要的是，無論是2022年9萬8千多票支持高虹安選上市長的，或者是在今年在大罷免期間，以12萬多的票數、全國的最高票 讓高虹安留下來擔任市長的，這些選民的支持，都是她身上最重也最甜蜜的負擔。

高虹安說，當然還是要非常的感謝她最親愛的家人，因為在她最難過的時候、沒有辦法在外面表現出來的脆弱，是家人們一邊要擔心她，但一邊又要撐住她、接住她這一些不安的情緒，真的很謝謝家人在這段時間所承受的壓力，今天真的很多人來送她上班，能夠感受到過去這一段時間裡，大家對她的關心跟擔心，能夠在今天讓大家放心，「我回來上班了，希望大家都可以趕快回到崗位去工作，我們一起帶著微笑，來面對所有的一些逆境，也一起來為新竹市民的 幸福而努力，在這邊也希望我們所有的市府團隊，大家繼續為新竹打拚，我回來了！」



