回憶停在這一站！從小吃到大的丹丹漢堡大社店熄燈 35年在地老店畫下句點

開業35年的丹丹漢堡大社店確定將於11月底熄燈，老顧客感嘆「回憶沒了」。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣連鎖品牌「丹丹漢堡」素有「速食南霸天」之稱，但位於高雄市大社區、經營長達35年的「大社店」將於11月底結束營業。業者隨後透過臉書粉絲專頁公告證實消息，並感性向顧客道別：「珍重再見，我們後會有期」。消息傳出後迅速在社群平台引發熱議，許多老顧客湧入留言表達不捨之情，甚至直呼「大社要變美食沙漠了。」

在高雄經營超過30年的在地連鎖速食品牌「丹丹漢堡」大社店，確定將於2025年11月30日結束營業。該門市17日透過臉書粉絲專頁正式公告此事，業者感性致謝：「感謝每一位支持我們、鼓勵我們的老顧客、好鄰居、好朋友，丹丹漢堡大社店全體同仁在此致上最誠摯的感謝。」

廣告 廣告

不少民眾看到公告後紛紛湧入留言區留言，「大社沒麥當勞了，也不能沒丹丹吧」、「從小吃到大，太難接受了」、「排隊人潮還那麼多，怎麼可能收」、「掛著徵人布條，結果卻要歇業？」、「還以為是假消息，沒想到是真的。」

丹丹漢堡創立於民國73年，以「中西合併」的速食特色著稱，餐點融合西式漢堡與台式米糕、麵線羹等，實惠價格與飽足感吸引大量南部顧客，也讓該品牌擁有「南霸天」稱號。其中，位於高雄市大社區中山路上的丹丹漢堡大社店，自開業至今已有35年歷史，是許多南部人從小吃到大的庶民速食選擇。

雖然大社店在公告中並未明確說明熄燈原因，但根據《東森新聞》報導，報導，疑與店主年事已高、有意退休有關。今年8月底，另一家位於高雄的「港和店」也已熄燈，儘管目前僅有個別門市結束營業，但對不少南部民眾而言，這些分店承載的，不只是飲食，更是一段生活記憶。

丹丹漢堡大社店張貼結束營業公告，感謝顧客多年支持，公告一出引發大量留言。（翻攝自臉書／丹丹漢堡・大社店）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

夢幻男團登機！華航「全空少航班」落實性別平權 乘客驚喜直呼太帥

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧