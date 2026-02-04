回憶制伏隨機傷人嫌犯情況 台南英勇警：沒想太多、只看到民眾有危險

台南市南區金華派出所前方路口昨（3）晚發生隨機傷人案，嫌犯持約20公分長的修腳銼刀攻擊斑馬線上的路人，派出所員警衝出壓制。事後，參與壓制嫌犯的英勇員警受訪還原現場情況，「當時沒想太多，只看到民眾有危險就先上前壓制」；台南市長黃偉哲也前往台南第六分局金華派出所表達慰問並表揚員警作為。

英勇壓制員警回憶，自己當時在派出所內擔任備勤勤務，聽到外面有民眾呼喊後，便與同仁立即往外查看，發現現場發生肢體衝突，隨即上前制止，以防有更進一步的危險。他指出，當時看到嫌犯手上疑似持有器械，且現場已有民眾跌倒在地，當下先以保護民眾為優先，隨即上前抓住對方並將嫌犯壓制在地，同仁也陸續加入協助。

英勇員警說，壓制過程中嫌犯手中的刀械被打落，但因現場狀況混亂，無法明確確認是哪一位同仁所為；他也說，「當時沒想太多，只看到民眾有危險就先上前處置」。員警也提到，過去不是沒遇過需要壓制嫌犯的狀況，但像這次涉及持械攻擊的情形較為少見。

市長黃偉哲赴第六分局 表揚、肯定員警第一時間制伏嫌犯

台南市長黃偉哲也前往第六分局表揚派出所員警，指出昨晚發生讓市民吃驚的疑似無差別路邊傷人事件，被害人逃到派出所前不慎跌倒，派出所同仁在尚未完全掌握嫌犯是否武裝、持有兇器的情況下，仍在第一時間衝出制伏嫌犯。

黃偉哲表示，市府代表市民感謝員警的英勇，並肯定平日訓練與膽識。他也提到，再過不久即將過年，重大節日的治安維護工作將展開，台南的安全有賴警察同仁的專業與決心，盼市民平安過好年，並再次感謝警察同仁。

