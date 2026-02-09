回憶又少一間 花蓮32年老店「包心粉圓」退休停業

花蓮老店「包心粉圓專賣店」無預警公告結束營業。（圖／東森新聞）





開業32年，也很有特色的花蓮老店「包心粉圓專賣店」無預警公告結束營業，老闆娘表示要退休，把時間留給自己，消息曝光，許多在地人紛紛直呼不捨，回憶又少一間了。

回憶又少一間花蓮32年老店包心粉圓退休停業。

老闆娘快手在清涼剉冰，淋上煉乳以及焦糖，搭配一旁Ｑ彈又飽滿的包心粉圓和芋圓，來上一口簡直甜進心坎裡。

花蓮這間包心粉圓名店，在地營業32年，是不少遊客必打卡的美食之一，但以後可能再也吃不到。

8號晚間店家在社群平台發出貼文，無預警公告結束營業，老闆娘發文表示，這段旅程慢慢走到了可以休息的時候，在反覆思考與整理心情之後，決定正式退休，店面將停止營業，這不是倉促的決定，而是想把時間留給生活、也留給自己。

貼文一出後大批網友留言，說回憶的味道又少一間，許多老顧客留言，從學生到出社會，一直以來都有妳們在，除了好吃，還有滿滿的回憶，再也吃不到了，好捨不得，希望阿姨未來能好好的享受生活，也希望未來有機會，有人能讓這好手藝傳下去。

