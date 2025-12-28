回憶殺生波／合體翻紅風光得獎！ 2大男團慘遭「閃兵」擊落聲勢重挫

Energy合體復出後一度大受歡迎，卻因成員閃兵案後沉寂。（資料照）

曾經走紅過的男團，要再合體一般就不容易，例如F4在千呼萬喚下，仍在朱孝天這關產生裂痕，目前看來即使修復關係恐怕也和唱片公司留下不小心結。近期男團合體多半一波三折，Energy合體復出後一度風風火火，也因閃兵案轉做公益回饋社會。

當年以F4接班之姿走紅的飛輪海，也是外界詢問度頗高的男團，但炎亞綸不只一次斬釘截鐵說「不可能」，直接打破粉絲的幻想。Energy因團員坤達、書偉等人涉閃兵案，演唱會照常舉行，另以團體名義捐出500萬元，投入關懷弱勢兒少的社福單位。

棒棒堂本屆金鐘奪獎原本有望再錄製節目，因王子桃色糾紛沒了下文。（威廉臉書）

棒棒堂原本也有計畫開唱，並籌備新節目，但小杰與威廉爆出閃兵爭議，王子邱勝翊捲入與粿粿的感情風波，目前已無合體活動。

西城男孩2月份將來台演出，但因成員健康因素三缺一。 （理想國提供）

台灣男團合體變數不斷，國外也是如此，成軍超過25年的英國天團西城男孩，全球累計銷量突破5500萬張，將到高雄演出，不過團員之一的Mark因健康因素無法參與，屆時只有三人來台現身。

