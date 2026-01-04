回憶殺！《名偵探柯南》動畫30週年重製1996年經典OP，133首歌曲合集公開

由青山剛昌高創作人氣漫畫改編，《名偵探柯南》動畫版為了慶祝播出 30 週年，官方於 2026 年 1 月 3 日播出了特別篇「第0話 工藤新一水族館事件」。而本次最讓粉絲驚喜的，莫過於片頭與片尾曲竟然無預警重現了 1996 年最初代的經典 OP「胸がドキドキ」與 ED「STEP BY STEP」。除了音樂外，官方也公開新視覺圖，揭露了新一與小蘭腳下的影子，其實是怪盜基德（黑羽快斗）與中森青子，宣布特別篇「キッドVS白馬 青の玉座」即將播出，充滿巧思的安排在網路上掀起討論。

動畫播出 30 年了。（圖源：アニメ名探偵コナン【公式】）

然而這致敬初代的重製版 OP 動畫卻在網路上引發了正反兩極的討論。

雖然畫面採用現代技術重新繪製，但有些粉絲指出，原本只有初期角色的畫面中，竟然加入了後來才登場的人氣角色「灰原哀」等人， 批評者認為既然是重製，就該忠實還原當年的氛圍，加入新角色反而破壞了舊時代的懷舊感；但另一派網友則認為，看到灰原哀能以夥伴身份跨越 30 年的時光出現在畫面中，反而相當感人。就連動畫招牌的經典大門設計也出現了睽違 25 年的改變。

當然，為了紀念這 30 年的軌跡，除了特別篇動畫引發熱議外，官方還特別在 YouTube 頻道公開了一支重量級的合集影片。這部影片一口氣收錄了這 30 年來所有的《名偵探柯南》動畫片頭曲（OP）與片尾曲（ED），總計 133 首曲目。