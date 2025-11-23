回憶殺！夢回《我結》SJ希澈「隔11年合體郭雪芙」同框畫面曝光
記者林汝珊／台北報導
南韓大勢男團Super Junior日前於大巨蛋開唱，舉行成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，3日共吸引9萬粉絲朝聖。希澈23日在 IG 更新動態，引爆台韓粉絲「回憶殺」！曬出與郭雪芙見面合照，瞬間夢回《我們結婚了》。
Super Junior希澈發文曬出和藝聲、郭雪芙三人聚餐，寫下：「相隔11年再見的郭雪芙，時間真的過得太快了，我們都要健健康康的，長長久久地相見喔。」提到「回憶中的櫻桃哥哥、花花公子」，呼應當年節目中的綽號，讓粉絲一秒回到2013年的《我們結婚了 國際版2》。
事實上，日前演唱會時，郭雪芙也低調現身大巨蛋觀賞演唱會，以行動支持希澈，在個人社群以韓文留言，感謝希澈與成員帶來精彩舞台，還表示「明天、後天我都會繼續支持你」。希澈當晚也轉發限時動態回應：「謝謝妳啊，雪芙！自己搶票來看的雪芙，演前演後都沒見到我，完全以真粉絲模式看演唱會。」
