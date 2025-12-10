回憶殺！《尋秦記》電影版跨年上映 古天樂凍齡出演引網驚艷

【緯來新聞網】由古天樂擔綱總監製的電影《尋秦記》，確定將於2025年12月31日跨年上映。該片由鄧維弼監製，並由吳炫輝與黎震龍共同執導，演員陣容包括古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮與滕麗名，原班人馬強勢回歸，熟悉面孔與主題曲《天命最高》預料將勾起許多影迷的青春記憶。

《尋秦記》電影版跨年上映。（圖／翻攝微博）

最新預告片與三張終極海報今（10日）曝光，讓粉絲再次感受當年電視劇的魅力。影片中，項少龍（古天樂飾）、秦王趙盤（林峯飾）、琴清（郭羡妮 飾）、烏廷芳（宣萱飾）、善柔（滕麗名飾）、滕翼（黃文標飾）、陶方（歐瑞偉飾）與李斯（陳國邦飾）全數登場，讓粉絲驚呼「記憶殺」來襲。



故事以秦國即將統一六國為背景，項少龍原本隱居鄉野，卻因與趙盤之間未解的恩怨再度被捲入政局。為了守護至親與家園，他被迫重出江湖，捲入一場改變歷史的權力鬥爭。



預告中不乏幽默橋段，古天樂以混搭中英文方式詮釋項少龍的「時空錯亂」幽默，例如：「邊個響我全朵！」、「Really？」、「好心你出少句聲啦」、「你條廢柴休息下先，我繼續！」這些對白雖然現代，卻放在古代秦朝背景中，讓人莞爾一笑。



此外，《尋秦記》電影版還加入多位全新角色，為經典作品注入新意。其中最吸睛的莫過於由朱鑑然飾演的項寶兒在預告中英姿初現，為觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。

